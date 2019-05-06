Babalarını öldürüp yakmışlardı! İşte mahkemedeki savunmaları
İZMİR'in Torbalı'da babalarını öldürdükten sonra cesedini yaktıkları iddiasıyla yargılanan kardeşlerden Mehmet Hadi Öğüt, "Olay günü babam anneme şiddet uygulamasıydı bugün burada olmayacaktık" savunması yaptı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde, anneleriyle birlikte iş insanı babaları Cihat Murat Öğüt'ü (55) öldürdükten sonra cesedini cipinin içinde yaktıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan kardeşlerden Mehmet Hadi Öğüt, duruşma salonunda, "Onun ne kadar iyi bir insan olduğunu herkes biliyor" diyerek, yeğenlerinin cezalandırılmasını isteyen halasına, "Olay günü babam anneme şiddet uygulamasıydı bugün burada olmayacaktık. Maddi olarak iyi olmak, iyi baba olmak anlamına gelmiyor. Ben bir çocuk olarak babamın gözüne girebilmek için çok uğraştım" diye karşılık verdi.
Torbalı'da, geçen yıl 15 Nisan günü ormanlık alanda ateşe verilen 35 TTG 35 plakalı cipin içinde, iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün yanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Cihat Murat Öğüt'ün eşi Öznur(46), çocukları Batuhan Ata(19) ve Mehmet Hadi Öğüt(24) ile arkadaşları C.G., iş insanını evde öldürüp, halıya sardıkları cesedi ciple birlikte ormanlık alanda yaktıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. C.G., daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Anne Öznur Öğüt ve oğulları hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, C.G. hakkında da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bir önceki duruşmada anne Öznur Öğüt'ün tahliye edildiği davaya İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanık Öznur Öğüt ve öldürülen babanın kardeşi Fatma Bahar Narin katıldı. Taraflar avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya tutuksuz sanık C.G. ise gelmedi.