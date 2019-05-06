Babalarını öldürüp yakmışlardı! İşte mahkemedeki savunmaları

İzmir'in Torbalı ilçesinde, anneleriyle birlikte iş insanı babaları Cihat Murat Öğüt'ü (55) öldürdükten sonra cesedini cipinin içinde yaktıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan kardeşlerden Mehmet Hadi Öğüt, duruşma salonunda, "Onun ne kadar iyi bir insan olduğunu herkes biliyor" diyerek, yeğenlerinin cezalandırılmasını isteyen halasına, "Olay günü babam anneme şiddet uygulamasıydı bugün burada olmayacaktık. Maddi olarak iyi olmak, iyi baba olmak anlamına gelmiyor. Ben bir çocuk olarak babamın gözüne girebilmek için çok uğraştım" diye karşılık verdi.