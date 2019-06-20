Babalar Günü mesajı olay olmuştu! Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanıyor
Babalar Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Özcan Deniz'in 15 ay önce evlendiği Feyza Aktan'dan boşanmak istediği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sene Feyza Aktan'ın hamileliği üzerine aile arasında sade bir nikah töreniyle dünyaevine giren Özcan Deniz'in boşanmak istediği ortaya çıktı. Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Deniz'in oğlunu göremediği de iddia edilmişti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre; geçtiğimiz Babalar Günü'nde imalı bir mesaj yayınlayan Özcan Deniz, Feyza Aktan'dan boşanmak istiyor. 15 ay süren evlilik sonrası verilen bu kararın altında nelerin yattığı henüz bilinmiyor.
Haklarında çıkan birçok boşanma haberini yalanlayan ikilinin çekişmeli bir boşanma davasıyla evliliklerini sonlandıracaklarını söylendi. Bunun yanı sıra gizli görülen dava dosyasında yayın yasağı konuldu.
Özcan Deniz, Babalar Günü'nde dikkat çeken şu paylaşımı yapmıştı: ''Sen yaşadığım her şeyin üstündesin. Her şeye de değersin oğlum. Elimizde acımadan bu günümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim. En yakın arkadaşım sana doğduğunda söz verdiğim gibi hep yanındayım. Babalar günüm kutlu oldu..''