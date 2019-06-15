Babalar Günü hediyesi BİM, A101, Şok market, CarrefourSA indirim ve fırsat kataloğu

Babalar Günü hediyesi BİM, A101, Şok market, CarrefourSA indirim ve fırsat kataloğu

Babalar Günü‘nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun derseniz iş hayatında ya da günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü‘nde babanız için seçebilirsiniz İşte 'Babalar' günü indirimli ürünler

Babalar Günü hediyesi BİM, A101, Şok market, CarrefourSA indirim ve fırsat kataloğu - Sayfa 1

Babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde isminin baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir. Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir

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Babalar Günü hediyesi BİM, A101, Şok market, CarrefourSA indirim ve fırsat kataloğu - Sayfa 2

İşte Türkiye'nin en çok tercih edilen marketlerinin en güzel ve indirimli ürünler katalogları

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Babalar Günü hediyesi BİM, A101, Şok market, CarrefourSA indirim ve fırsat kataloğu - Sayfa 3

ŞOK Market

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Babalar Günü hediyesi BİM, A101, Şok market, CarrefourSA indirim ve fırsat kataloğu - Sayfa 4

A101 Market

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