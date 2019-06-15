Babalar Günü hediyesi BİM, A101, Şok market, CarrefourSA indirim ve fırsat kataloğu

Babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde isminin baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir. Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir