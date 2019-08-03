Baba ve kızı kazadan kıl payı kurtuldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Baba ve kızı kazadan kıl payı kurtuldu

Lübnan’da bir adamın aracına, arka koltuktan kızını indirmesinden saniyeler sonra bir cip çarptı. Baba ve kızı kazadan kıl payı kurtulurken, ön koltukta bulunan anne ise yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Baba ve kızı kazadan kıl payı kurtuldu - Sayfa 1

Lübnan’ın Zahle bölgesinde bir aile, ekmek almak için fırının önüne aracını park etti.

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Baba ve kızı kazadan kıl payı kurtuldu - Sayfa 2

Baba, arka koltuktan bulunan kızını indirmek için aracından indi.

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Baba ve kızı kazadan kıl payı kurtuldu - Sayfa 3

Kızını indirdikten saniyeler sonra araca cip çarptı.

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Baba ve kızı kazadan kıl payı kurtuldu - Sayfa 4

Baba ve kızı kazadan yara almadan son anda kurtulurken, ön koltukta bulunan anne ise yaralandı.

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