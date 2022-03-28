Baba Vanga'nın Putin kehaneti! Daha 27 yaşındayken söyledi
Çokça kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın, Vladimir Putin 27 yaşındayken söylediği sözler yeniden gündeme geldi.
Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Rus ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararıyla zirveye çıktı.
Tüm dünyada “3. Dünya Savaşı mı geliyor” endişesi yaşanırken, bölgede yaşanan gerilim akıllara Bulgaristan’ın ünlü kahini Baba Vanga’nın yıllar önceki öngörülerini akıllara getirdi.
Balkanlar’ın Nostradamus’u” olarak bilinen Baba Vanga, Rusya’nın Dünya’yı yöneteceğini yıllar önce öngörürken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ise “Dünya’nın Lordu” olacağını iddia etmişti.
"Her şey buz gibi çözülecek sadece..."
Medyada yer alan haberlerde Baba Vanga, “Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesi kalacak. Vladimir'in görkemi, Rusya'nın görkemi. Rusya sadece ayakta kalmayacak, Dünya’yı da domine edecek” demişti.