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Baba Vanga'nın Putin kehaneti! Daha 27 yaşındayken söyledi

Baba Vanga'nın Putin kehaneti! Daha 27 yaşındayken söyledi

Çokça kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın, Vladimir Putin 27 yaşındayken söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

Baba Vanga'nın Putin kehaneti! Daha 27 yaşındayken söyledi

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Rus ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararıyla zirveye çıktı. 

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Baba Vanga'nın Putin kehaneti! Daha 27 yaşındayken söyledi

Tüm dünyada “3. Dünya Savaşı  mı geliyor” endişesi yaşanırken,  bölgede yaşanan gerilim akıllara Bulgaristan’ın ünlü kahini Baba Vanga’nın yıllar önceki öngörülerini akıllara getirdi.

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Baba Vanga'nın Putin kehaneti! Daha 27 yaşındayken söyledi

Balkanlar’ın Nostradamus’u” olarak bilinen Baba Vanga, Rusya’nın Dünya’yı yöneteceğini yıllar önce öngörürken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ise “Dünya’nın Lordu” olacağını iddia etmişti.

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Baba Vanga'nın Putin kehaneti! Daha 27 yaşındayken söyledi

"Her şey buz gibi çözülecek sadece..."
Medyada yer alan haberlerde Baba Vanga, “Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesi kalacak. Vladimir'in görkemi, Rusya'nın görkemi. Rusya sadece ayakta kalmayacak, Dünya’yı da domine edecek” demişti.

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