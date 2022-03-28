Baba Vanga'nın Putin kehaneti! Daha 27 yaşındayken söyledi

"Her şey buz gibi çözülecek sadece..."

Medyada yer alan haberlerde Baba Vanga, “Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesi kalacak. Vladimir'in görkemi, Rusya'nın görkemi. Rusya sadece ayakta kalmayacak, Dünya’yı da domine edecek” demişti.