Baba Vanga’nın kehaneti mi gerçekleşiyor?

Çin, 5G ve yapay zekadan biyoteknolojiye ve kuantum hesaplamaya kadar her alanda birinci sınıf endüstriler oluşturarak hızla değer zincirini yükseltti.

Bazı uzmanlar şimdi Çin’in dünyanın önde gelen teknolojik gücü olarak ABD’yi yenebileceğine inanıyor.

Ve birçok ABD politika yapıcısı, bu durumu ABD'nin ekonomik ve askeri gücü için varoluşsal bir tehdit olarak görüyor.

Avrupanın zorlu sınavı.

Avrupa, yükselen Çin’in getirdiği zorluklarla yüzleşmeye başlıyor.

Avrupa başkentlerini, Çin’li Huawei'nin 5G mobil ağlar ile donatılması konusundaki siyasi tartışmalardan, bu yılın başlarında gergin olan AB-Çin zirvesine kadar geçen son olaylar, her iki tarafın da bu ilişkide huzursuz olduklarını gösterdi.

AB, Çin’in, özellikle AB’nin daha küçük üyeleri üzerinde kazandığı politik etkilerden ve artan ekonomik gizliliğinden ve teknolojik kahramanlığından endişe ediyor.

AB, geçici olarak geri adım atmaya başladı.

Çıkarlarını daha iyi tanıtmak için Avrupa, ekonomik oyun alanını Çin ile düzleştirmek, Çin'in politik etkisine karşı korunmak ve ülkedeki demokratik değerleri savunmak için ekonomik, politik ve diplomatik gücünü kullanmalı diyenlerin sayısı az değil...

Oysa iki şey böyle bir stratejinin önünde duruyor.

Birincisi, Avrupa Çin’in mücadelesini ne kadar ciddiye alacağı konusunda bölünmüş durumda. Berlin'de, Paris'te ve Brüksel'de gerçekleşen stratejik değişimlerin aksine, birçok küçük devletin lideri hala Çin ile daha derin katılımın ekonomik faydalarını görüyor.

İkincisi, Avrupa kendisini büyüyen bir ABD-Çin rekabetinin ortasında buldu. Uzun zamandır devam eden bağlarını ABD'ye bırakamamaktadır. Trump yönetimiyle tarifelerden savunma harcamalarına kadar her şeyde titiz olmasına rağmen. Ancak Çin ile günde 1 milyar doların üzerinde bir ticaret ilişkisini zayıflatmayı da göze alamaz.

Avrupa, Çin’in yırtıcı ticaret ve yatırım uygulamalarına nominal olarak direnerek, ancak herhangi bir anlamlı tehdit oluşturmayarak ince bir çizgide yürüyor. Şimdiye kadar, güvenli oynamak, Çin'i rotasını değiştirmeye ikna edemedi.

Avrupa’nın, Çin’in yükselişinin yol açtığı sorunların ciddiyetini kabul eden ve Amerika’nın tepkisinden ziyade, Avrupa’nın belirgin yeni bir yaklaşıma ihtiyacı olacaktır.

Bu hususlardan dolayı, Avrupa ve ABD, Çin’deki politikalarını daha iyi koordine etmek zorunda, ancak ne AB ne de ABD hiçbir zaman her konuda aynı fikirde olmayacaklar.

Çin işi.

Çin’in ekonomik stratejisi sır değil. Kısa vadede, Pekin, dünya çapında rekabetçi ucuz mallar üretip ihraç ederek ülke ekonomisini daha da büyütecek. Uzun vadede, ülkeyi bir inovasyon santrali yapmak için gereken sermaye, altyapı ve uzmanlığı inşa edecektir.

Bu stratejiyi benimseyen ilk Çin değildir. Aynı önlemler, son 70 yılda Almanya, Fransa ve Japonya gibi ülkelerin de yükselişine neden oldu.

Ve o zaman bile, ABD ile ticaret sürtüşmesine neden oldu. Washington, bu üç ülkeyi haksız ticaret ve para politikaları ile suçladı. 1970'lerde Almanya ve Fransa’yı, 1980'lerde Japonya’yı suçladı. Son zamanlarda ABD hükümetleri aynı şekilde Çin'i suçlamakta...

Ancak bu kez, gerginlik daha farklı boyutlarda ve daha fazla. Çin, Almanya, Fransa ve Japonya'dan çok daha kalabalık ve ekonomisi kolaylıkla dünyanın en büyüğü haline gelebilir.

Pekin ayrıca, sınırlarının ötesinde büyük bir etki oluşturuyor. Teknolojiyi daha küçük ülkelerle paylaşıyor. Ve bir gün ABD doları yerine Çin yuanına dayalı bir ticaret ve yatırım ilişkisi kurmaya çalışıyor.

İkinci döneminde, Başkan Barack Obama, özellikle ittifaklar ve uluslararası işbirliği yoluyla davranışlarını değiştirmesi için Çin'e baskı yapmaya çalıştı.

Daha yakın zamanlarda, Başkan Donald Trump çatışmacı bir yaklaşım benimsemiş ve Çin mallarına tarifeler getirmişti.

Trump, Çin'i “para manipülatörü” olarak nitelendirdi. Ayrıca Trump, fikri mülkiyet hırsızlığını sona erdirmeyi ve bir ticaret savaşı gerçekleştirerek ABD-Çin ticaret açığını daraltmayı hedefliyor.

Ancak Çin’in ekonomik stratejisi çoktan başarılı oldu. Sonuç olarak, Pekin on yılı aşkın bir süredir para biriminin değerini yapay olarak azaltmadı ve yerel inovasyonu teşvik etmek için fikri mülkiyet korumasını geliştirmeye başladı.

İkili ticaret açığı, asimetrik olsa da, bir ticaret savaşı başlatmak için kötü bir neden. Aslında günümüzde tek bir ticaret iş ortağı ile ticareti dengelemeye gerek yoktur.

Beyaz Saray elitlerine göre Çin'den gelen en büyük tehdit, Trump yönetiminin tanımladığından çok daha ciddi ve ele alınması oldukça kolay.

Çin, devletin araştırma ve geliştirmeye yaptığı yatırımlar sayesinde, yakın gelecekte bilimsel ve teknolojik yeniliklerde küresel lider olma yolunda ilerliyor. Çin, ABD'yi 70 yıl boyunca elinde tuttuğu bir pozisyondan uzaklaştırıyor.

Çin’in bu alandaki yükselişi yalnızca ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit etmeyecek, aynı zamanda ABD ekonomisini çok iyi işlerden mahrum bırakacaktır.

Uzmanlara göre Birleşik Devletler, araştırma ve geliştirmeye olan yatırımını önemli ölçüde arttırmalı. Birleşik Devletler ancak yerli inovasyonu teşvik ederek Çin’e karşılık verebilir.

Son olarak.

2025'e kadar, Çin, Amerikan Tıp Birliği Dergisi tarafından yayınlanan bir tıbbi araştırmaya göre, ilaç endüstrisinde dünya Ar-Ge lideri olarak yerini alacak.