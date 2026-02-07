Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri tüyler ürpertti! Kahin kasım ayını işaret etti
"Balkanların Nostradamus'u" olarak bilinen ve 11 Eylül saldırıları ile Covid-19 pandemisini öngördüğü iddia edilen Baba Vanga'nın 2026 yılına dair kehanetleri yeniden gündemde.
Dünya genelinde artan jeopolitik gerilimler, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar gözleri yeniden geçmişin en ünlü kahinlerinden birine, Baba Vanga'ya çevirdi. 1996 yılında 85 yaşında hayatını kaybeden ancak ardında 5079 yılına kadar uzanan kehanetler bırakan Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı öngörüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
3. Dünya Savaşı kapıda mı?
Baba Vanga'nın kehanetleri arasında 2026 yılı, insanlık için karanlık bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Kahinin takipçileri, Vanga'nın 2026 yılında küresel bir savaşın patlak vereceğini öngördüğünü iddia ediyor.
Mevcut dünya gündeminde Çin ile Amerika arasındaki Tayvan gerilimi, Rusya'nın hamleleri ve Batı bloğunun tepkileri düşünüldüğünde, Vanga'nın "Süper güçlerin doğrudan çatışması" ve "Doğu ile Batı'nın hesaplaşması" yönündeki kehanetleri endişe yaratıyor. Kehanete göre bu çatışma, anlık bir felaketten ziyade, insanlığın çok ileri gittiğini fark edeceği uzun ve yıpratıcı bir sürecin başlangıcı olacak.
Kasım 2026'yı işaret etti
Belki de 2026 yılı için yapılan en şoke edici tahmin, dünya dışı yaşamla ilgili. Baba Vanga'nın kehanetlerini yorumlayan uzmanlar, 2026 yılının Kasım ayında insanlığın uzaylılarla ilk doğrudan ve kitlesel temasını yaşayabileceğini öne sürüyor. İddiaya göre devasa bir uzay aracı Dünya atmosferine girecek ve bu durum, insanlığın evrendeki yeri hakkındaki tüm inançlarını derinden sarsacak.