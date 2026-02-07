Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri tüyler ürpertti! Kahin kasım ayını işaret etti

Kasım 2026'yı işaret etti

Belki de 2026 yılı için yapılan en şoke edici tahmin, dünya dışı yaşamla ilgili. Baba Vanga'nın kehanetlerini yorumlayan uzmanlar, 2026 yılının Kasım ayında insanlığın uzaylılarla ilk doğrudan ve kitlesel temasını yaşayabileceğini öne sürüyor. İddiaya göre devasa bir uzay aracı Dünya atmosferine girecek ve bu durum, insanlığın evrendeki yeri hakkındaki tüm inançlarını derinden sarsacak.