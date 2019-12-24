Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri korkuttu Putin'e suikast Trump bakın nasıl ölecek
Dünya genelinde paranormal yeteneklere sahip olduğuna inanılan ve 11 Eylül Saldırıları ile Brexit'i öngördüğü iddia edilen Baba Vanga'nın 2020 için yaptığı öne sürülen tahminler hiç de iç açıcı değil!
İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; “Balkanların Nostradamusu” olarak anılan Baba Vanga, 11 Ağustos 1996’da 85 yaşında ölmeden önce 2020 yılı için de birtakım tahminlerde bulunmuş. Bulgar mistiğin 2020’ye yönelik kehanetleri arasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın akıbetlerinin de yer aldığı iddia edildi.
Putin suikastle Trump beyin tümörüyle ölebilir
Buna göre; Rusya lideri Putin, Kremlin içinden gerçekleştirilecek bir suikast sonucu hayatını kaybedebilir. Azil süreciyle başı büyük dertte olan ABD lideri Trump da beyin tümörü nedeniyle sağır kalabilir, belki de ölebilir. Hafızası kuvvetli olanlar, Baba Vanga’nın geçen yıl için yaptığı söylenen tahminlerinde de Putin ve Trump’ın hayatının tehlikede altında olduğunu öngörmüştü.
Asya’nın yok olacağı iddiası
Baba Vanga’nın tahminlerinde sürekli yinelediği diğer bir nokta da Asya’nın yok olacağı iddiası…Buna göre; dev bir dalga kıyıya vuracak ve insanlar su altında kalacaktı. Bazıları bu kehanetin 2004 yılında Güneydoğu Asya’da en az 230 bin can alan deprem ve tsunamiyle gerçekleştiğine inanıyor.
Baba Vanga’nın birtakım kehanetleri
Organ klonlama: Baba Vanga’nın tahminlerine göre; organlar 2046 yılında klonlanacak ve böylece bazı hastalıklarda tedavi yöntemleri kolaylaşacak.