Baba olan Eser Yenenler'den eşi Berfu Yenenler'e aşk dolu paylaşım! Yanıt gecikmedi
Geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucaklarına alan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, sosyal medya hesaplarından doğum anı görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.
6 Ekim'de baba olan Eser Yenenler, sosyal medya hesabından eşi Berfu Yenenler ile olan fotoğraflarını paylaşıp duygu dolu cümleler paylaştı. Yenenler, kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafların altına şu notu düştü:
"Aile olmaya giderken...Tanıdığım en güçlü, en şahane, en güzel kadın, biricik eşim... Tarifsiz duygularımın kaynağı... Çok aşığım sana... Rüyada gibiyiz kaç gündür..."
Aile olduk: "Aynı anda anne baba olduk, aile olduk, bir olduk, biz olduk... Arayan soran, iyi dileklerini yollayan herkese çok teşekkürler. İsteyen herkese doğru zamanda, doğru kişiyle nasip olsun inşallah..."
Bir sürü iyi ki: Berfu Yenenler ise eşinin bu duygu dolu paylaşımına şu yanıtı verdi:
"Yaaaa aşkım... Çok aşığım, çok seviyorum... İyi ki seni buldum, iyi ki beni buldun, iyi ki aile olduk, bir sürü iyi ki bir sürü..."