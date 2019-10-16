Baba olan Eser Yenenler'den eşi Berfu Yenenler'e aşk dolu paylaşım! Yanıt gecikmedi

Bir sürü iyi ki: Berfu Yenenler ise eşinin bu duygu dolu paylaşımına şu yanıtı verdi:

"Yaaaa aşkım... Çok aşığım, çok seviyorum... İyi ki seni buldum, iyi ki beni buldun, iyi ki aile olduk, bir sürü iyi ki bir sürü..."