Baba değil cani! 7 yaşındaki kızını bakın neden öldürmüş! İfadesini duyan yuh çekti

Götürmeden bakayım. Öpeyim onu bir kez. Hasret kalacağım bir ömür boyu. Ne olur bir kere öpeyim o mosmor ellerini. Ne olur ben de gideyim ambulansla" diye ağladı. Adara Arslan’ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.