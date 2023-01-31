Baba değil cani! 7 yaşındaki kızını bakın neden öldürmüş! İfadesini duyan yuh çekti
Batman'da kömürlükte cesedi bulunan 7 yaşındaki Adara Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, gözaltına alınan babanın ifadesi kan dondurdu. Baba Ömer Faruk Arslan ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için kızını boğduğunu itiraf etti.
Batman'da kömürlükte cesedi bulunan 7 yaşındaki Adara'nın ölümüne ilişkin detaylar kan dondurdu. Gözaltına alınan babası Ömer Faruk Arslan, boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için kızını boğduğunu itiraf etti.
Olay, dün Beşevler Mahallesi 1306'ncı Sokak'ta meydana geldi. Halasına ait kömürlükte odun ve kömür çuvallarının altında Adara Arslan'ın cesedinin olduğu ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kız çocuğunun öldüğü belirlendi.
Götürmeden bakayım. Öpeyim onu bir kez. Hasret kalacağım bir ömür boyu. Ne olur bir kere öpeyim o mosmor ellerini. Ne olur ben de gideyim ambulansla" diye ağladı. Adara Arslan’ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Polisin şüpheli olarak aradığı babası Ömer Faruk Arslan, Diyarbakır'da, İstanbul'a hareket halindeki otobüste yakalanıp gözaltına alındı.