Baba Candır'ın yıldızı Özgün Karaman eşinden sessiz sedasız boşandı!
Baba Candır dizisinde oynadığı rol ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Özgün Karaman kendi gibi oyuncu eşi Pınar Kaya'dan sessiz sedasız ayrıldı.
2015-2017yılları arasında TRT1'de yayınlanan başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Berna Koreltürk ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Baba Candır dizisinde rol alan Özgün Karaman eşinden ayrıldı.
Dizide hayat verdiği 'Emrecan' karakteri ile adını büyük kitlelere duyuran ünlü oyuncu 2016 yılında nikah masasına oturduğu kendi gibi oyuncu Pınar Kaya ile sessiz sedasız boşandı.
6 yıllık beraberliklerini Sapanca'da bir çok ünlü ismin katıldığı büyük bir düğünle taçlandıran ünlü çiftten kötü haber geldi.
Son olarak Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan Özgün Karaman, pandemi nedeniyle diziden aniden ayrılmıştı. Kendi gibi oyuncu olan eski eşi Pınar Kaya ise oyunculuk kariyerini bıraktı. Çift uzun süredir Sapanca'da yaşıyordu.