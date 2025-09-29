B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Ehliyetiniz iptal olabilir

Adalet Bakanı Tunç, “Yol kesme” veya sürücü ve araçlara yönelik saldırılar gibi eylemlerin ayrı bir suç başlığı altında değerlendirileceğini belirtti. Bu tür ihlalleri gerçekleştiren sürücülerin ehliyetlerinin kademeli olarak iptal edileceği bildirildi.