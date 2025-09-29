B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Ehliyetiniz iptal olabilir
B sınıfı ehliyet sahipleri için kritik düzenleme geliyor. Beş yıl içinde üç kez alkollü araç kullanmak veya alkol testini reddetmek, ehliyetin kademeli olarak iptaliyle sonuçlanacak.
21 Temmuz 2025 itibarıyla tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çarşamba günü yeni yasama dönemine başlayacak.
Açılışla birlikte gündemdeki ilk konular arasında, kamuoyunda sıkça tartışılan 11. Yargı Paketi’nin ele alınması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin içeriğine dair ayrıntıları kamuoyuna açıkladı.
TRAFİK İHLALLERİNE ÖZEL DÜZENLEME
Bilişim suçları ve küçük yaşta işlenen suçlara yönelik hükümler içeren pakette, özellikle trafikte işlenen ihlaller öne çıkıyor.
Adalet Bakanı Tunç, “Yol kesme” veya sürücü ve araçlara yönelik saldırılar gibi eylemlerin ayrı bir suç başlığı altında değerlendirileceğini belirtti. Bu tür ihlalleri gerçekleştiren sürücülerin ehliyetlerinin kademeli olarak iptal edileceği bildirildi.