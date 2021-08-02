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Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Mustafa Murat Aydın'ın ifadesi

Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Mustafa Murat Aydın'ın ifadesi

ANTALYA'da 5 gündür kayıp olan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşete kurban gittiği ortaya çıktı. Yakalanan katil zanlısı inşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Aydın, cinayeti çapraz sorguda itiraf etti.

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28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılan Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik bölümü okuyan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu. Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesindeki inşaat mühendisi ve emlak işiyle uğraşan Mustafa Murat Aydın (48) ile görüştüğünü tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Aydın’ın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Çapraz sorgunun ardından cinayeti itiraf eden Mustafa Murat Aydın, Azra'ya cinsel saldırıda bulunmasının ardından banyoda boğup öldürdüğünü, 5 parçaya böldüğünü söyledi.

İfadesinde kan donduran sözler!
Katil zanlısı, "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm" dedi.

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu’nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı Mustafa Murat Aydın'ın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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