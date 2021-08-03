Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin ardından sunucu Elif Yılmaz'dan taciz itirafı
Ünlü sunucu Elif Yılmaz'dan şoke eden taciz itirafı! Elif Yılmaz, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesinin ardından açıkladı...
21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice katledilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Pek çok isim üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirirken, Miss Fashion 2020 güzeli seçilen Elif Yılmaz yaşadığı cinsel saldırıyı anlattı.
Elif Yılmaz, şoke eden bir itirafta bulundu
Emlak işleriyle uğraşan Mustafa Murat Ayhan, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdüğünü itiraf etmişti. Haytaoğlu'nun vahşice katledilmesinin ardından ünlü sunucu Elif Yılmaz, şoke eden bir itirafta bulundu.
Snob Magazin'in haberine göre; Adana'dan İstanbul'a geldiği dönemi yazan Yılmaz, "İstanbul'a ilk taşındığımda bir emlakçıyla görüşüp ev kiralamak istemiştim. Ve 2016 senesinde Halkalı civarında bir emlak ofisine uğrayıp bir çalışan geçici süreliğine bir evi kiralayabileceğimi söylemişti.
"Evde kaldığım ilk gece arkamı döndüğümde..."
Öğrenci geçmişiyle mantıklı gelmişti. Ve evde kaldığım ilk gece arkamı döndüğümde eve zorla girip beni taciz etmişti.