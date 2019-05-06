Azra Akın'ın Edirne'deki çiftlik hayatı
2017 yılında dünya evine girerek geçtiğimiz yıl doğum yapan Azra Akın, Edirne'de oğluyla çiftlik hayatı yaşıyor.
2002 yılında Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, 2017 yılında erkek arkadaşı Atakan Koru ile Keşan İlçesi'ne bağlı Bahçeköy'deki bir kır lokantasının bahçesinde düzenlenen Trakya'ya özgü düğün töreniyle evlendi. Azra Akın geçtiğimiz yıl doğum yaparak oğlu Demir'i kucağına aldı.
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Evliliğin ardından İpsala'da yaşayan dünya güzeli, oğlu Demir'i çiftlik hayatı içerisinde büyütüyor. Çiftlik yaşantısını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gözler önüne seren Akın, bahçesinde elmadan kayısıya birçok meyve yetiştiriyor ve hayvancılıkla da ilgileniyor.
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Azra Akın son olarak oğlu Demir ile yeni doğmuş bir buzağıyı ziyaret etti. Azra Akın, fotoğrafı ''Çiftlikte yaşam... İki anne! Komşu ziyareti' notuyla Instagram'da paylaştı.
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