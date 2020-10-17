Azra Akın'dan sürpriz proje müjdesi geldi bakın neler anlattı

Akın, "Anne olmak sizi podyumlardan uzaklaştırdı mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Tabii ki bir hamilelik süresi var. Hamilelik dokuz ay sürüyor ve doğum oluyor. Çocuğu büyütmek onun yanında olmak benim için önemli. Şükür yanında olabildim, ben çalışan üreten bir insanım, çalışmaya devam."