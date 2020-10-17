Azra Akın'dan sürpriz proje müjdesi geldi bakın neler anlattı
NİŞANTAŞI'nda görüntülenen Azra Akın, yeni bir projesi olduğunun müjdesini verdi. Fakat Akın, detay vermekten kaçındı.
Nişantaşı'nda magazin muhabirleriyle karşılaşan Azra Akın gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Soruları yanıtlayan güzel yıldız destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili şunları söyledi:
"Bu benim dünya güzeli unvanımla başladı, ben o misyonu devam ettirmek istiyorum. Çünkü bir sorumluluk benim için, kişiliğimle bütünleştiği için hep yapmak istediğim bir konu hayatımın bir parçası bu zaten."
Akın, "Anne olmak sizi podyumlardan uzaklaştırdı mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:
"Tabii ki bir hamilelik süresi var. Hamilelik dokuz ay sürüyor ve doğum oluyor. Çocuğu büyütmek onun yanında olmak benim için önemli. Şükür yanında olabildim, ben çalışan üreten bir insanım, çalışmaya devam."
Azra Akın: 8 Aralık 1981 yılında Hollanda'da doğdu. Babası aslen Uşak'ın Karahallı ilçesinden bir zamanlar Eskişehirspor'da futbol oynamış Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun ve şimdi tercümanlık yapan Nazım Akın, annesi ise Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden Hollanda'da öğretmenlik yapan Ayda Akın'dır.