Azra Akın yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının çocukları için kampanya başlattı

Koronadan dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının evlatlarının eğitim ve sağlık masraflarını karşılayacak olan Akın, “Biz dernek olarak 150 çocuğumuza ve gencimize burs veriyoruz. Pandemi döneminde gece gündüz çalışan ve bu uğurda canlarını veren sağlık çalışanlarımızın geride bıraktığı evlatlar hepimizin. Onlara borcumuz var. Bütün duyarlı insanları bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz” dedi.