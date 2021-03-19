Azra Akın yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının çocukları için kampanya başlattı
Azra Akın, COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının çocukları için kampanya başlattı.
Çocuklar konusundaki hassasiyeti ve yardımseverliğiyle tanınan 2002 Dünya Güzeli ve oyuncu Azra Akın, bu defa sağlık çalışanlarının çocukları için kolları sıvadı. Umudum Olur musun Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Azra Akın, çocuklara umut olacak.
İş insanı Erdoğan Uludağ’ın kurduğu Umudum Olur musun Derneği’nde yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Akın, dernek çatısı altında anlamlı bir kampanya başlattı.
COVID-19 salgını nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarının üniversite bitinceye kadar eğitim ve sağlık masraflarını karşılamayı hedeflediklerini açıklayan Azra Akın, imkanı olan herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti.
Koronadan dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının evlatlarının eğitim ve sağlık masraflarını karşılayacak olan Akın, “Biz dernek olarak 150 çocuğumuza ve gencimize burs veriyoruz. Pandemi döneminde gece gündüz çalışan ve bu uğurda canlarını veren sağlık çalışanlarımızın geride bıraktığı evlatlar hepimizin. Onlara borcumuz var. Bütün duyarlı insanları bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz” dedi.