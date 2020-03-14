Azra Akın oğlu Demir ile paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü
Dünya güzeli Azra Akın, sosyal medya hesabı Instagram'dan oğlu Demir ile fotoğrafını paylaştı. Akın'ın takipçileri, o paylaşımla ikiye bölündü, birçok yorum geldi.
Uzun zamandır televizyon ekranlarında görünmeyen Azra Akın, sosyal medya hesabı Instagram'dan oğlu Demir ile paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenilerini kazanırken son paylaşımıyla bazı takipçileri tarafından eleştirildi.
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Oğlu Demir'i büyütürken Instagram'dan sıklıkla oğluyla mutlu anlarını paylaşan Azra Akın, son olarak oğlu Demir ile salıncakta sallandığı hallerini, takipçileriyle paylaştı.
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Azra Akın, paylaşımının altına, ''Çocukla çocuk olmak'' notunu düştü. Akın'ın paylaşımı, birçok kişi tarafından beğeni yağmuruna tutulurken bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ise eleştirildi.
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Akın'a bazı takipçileri, ''O salıncak sizin binmenize uygun değil, onu kıracaksınız'' diyerek tepki gösterdi.
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