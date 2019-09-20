Azra Akın ikinci bebek sinyalini verdi Fahriye Evcen'e de destek çıktı
Dünya güzeli Azra Akın, ikinci bebek sinyalini verirken Fahriye Evcen'e de destek çıktı.
2002 Yılında güzelliği ile tüm dünyayı büyüleyen Azra Akın, Keşan'lı Atakan Koru ile 2017 senesinde hayatını birleştirmiş, çok geçmeden de bu evliliği bebekleri Demir ile taçlandırmıştı. Evliliğin ardından Edirne'de yaşayan dünya güzeli, oğlu Demir'i de köy hayatı ile iç içe büyütmek istemişti.
Geçtiğimiz yıl kasım ayında anne olan Azra Akın, oğlunun köy hayatından çok memnun olduğunu, oğlu Demir ile çok özel günler yaşadığını şu sözleriyle anlattı:
''Demir ile geçen günler çok özel anlar. O minik ayakları çok özleyeceğim. Uyanıyoruz, kahvaltı yapıyoruz sonra oyun başlıyor. Sonra öğlen yemeği... Doğada olmayı çok seviyor. Banyo zamanı çok keyifli geçiyor.''
Demir'in daha 10 aylık olduğunu dile getiren dünya güzeli, ''Hayvanlara çok meraklı. Kedi, köpek çok seviyor. Fiziksel aktivite çok seviyor. Şuan 10 aylık. Çok küçük'' diyerek Demir'in de yaşadığı köy hayatından memnun olduğunu dile getirdi.