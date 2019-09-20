Azra Akın ikinci bebek sinyalini verdi Fahriye Evcen'e de destek çıktı

2002 Yılında güzelliği ile tüm dünyayı büyüleyen Azra Akın, Keşan'lı Atakan Koru ile 2017 senesinde hayatını birleştirmiş, çok geçmeden de bu evliliği bebekleri Demir ile taçlandırmıştı. Evliliğin ardından Edirne'de yaşayan dünya güzeli, oğlu Demir'i de köy hayatı ile iç içe büyütmek istemişti.