Azra Akın Corona virüse karşı önlemlerini aldı! 'Artık tokalaşmıyorum'

Son günlerde Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve günden güne etkisini artırmaya başlayan coronavirüs tehlikesine karşı aldığı tedbirleri anlatırken, "Öncelikle tokalaşmamak benim için çok zor bir şey ve ben çok alışkınım tokalaşmaya" dedi.