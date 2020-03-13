Azra Akın Corona virüse karşı önlemlerini aldı! 'Artık tokalaşmıyorum'
2002 Türkiye ve Dünya güzeli seçilen Azra Akın, bir markanın reklam yüzü olmak için kameraların karşısına geçti. Akın, basının karşısına geçip sorulara yanıt verirken, son günlerde dünyayı tehdit eden virüse değindi ve aldığı tedbirleri söyledi.
Anne olduktan sonra ekranlardan uzak kalmayı tercih eden 2002 Türkiye ve Dünya güzeli Azra Akın, bir güzellik markasının reklam yüzü olmak için kameralar karşısına geçti. Güzellik sırlarından bahseden Akın, toplantıya girmeden önce basının sorularını yanıtladı.
Son günlerde Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve günden güne etkisini artırmaya başlayan coronavirüs tehlikesine karşı aldığı tedbirleri anlatırken, "Öncelikle tokalaşmamak benim için çok zor bir şey ve ben çok alışkınım tokalaşmaya" dedi.
Düzenli olarak sık sık ellerini yıkadığını belirten Azra Akın, “Sık sık ellerimi yıkmaya çalışıyorum. Bebek de olunca daha dikkatli oluyor insan. Tabii ki bende önerilen önlemleri almaya çalışıyorum. Onun dışında çok fazla yapacak bir şeyimiz yok çalışmaya devam edeceğiz olumlu düşünelim.” ifadelerini kullandı.
Azra Akın Kimdir?
Aielsi 1971 de Hollada'ya gitmiştir. Azra Akın ve kendisinden iki yaş küçük kız kardeşi Doruk orada dünyaya gelmiştir.