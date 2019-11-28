Azize'yi hamada tecavüz bile kurtarmadı Kanal D fişini çekiyor mu?

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde olduğu, intikamdan doğan bir aşkın anlatıldığı dizi Azize, Kanal D'nin son bombası olarak gösteriliyordu. Fakat dizi ilk bölümü ile reyting listelerinin çok gerisinde kaldı. İlk 10'a bile giremeyen dizi hakkında ortaya atılan iddialar ise çok vahim.