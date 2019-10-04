Azize dizisinin yıldızı Hande Erçel'in mini etekli paylaşımı takipçilerini mest etti
Kanal D'nin yeni dizisi Azize ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan 25 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel'in mini etekli pozu binlerce beğeni aldı.
Azize dizisinde Buğra Gülsoy ile başrolde yer almakta olan ünlü oyuncu Hande Erçel, dizinin çekimlerine devam ediyor. Erçel’in hayranları da heyecan ve merakla dizinin başlamasını bekliyor.
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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da büyük dikkat çeken oyuncu, pencereden dışarıya baktığı bir fotoğrafını paylaştı.
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Erçel’in mini etekli paylaşımı 5 saat içinde 630 binin üzerinde beğeniye ulaştı. 11 milyona yakın takipçisi bulunan oyuncuya hayranlarından da çok sayıda iltifat geldi.
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Erçel’in güzelliği üzerine yorumlarda bulunan hayranları, “pencere güzeli” yakıştırması yaptı.
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