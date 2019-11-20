Azize dizisine damga vuran hamamda tecavüz sahnesi!
Kanal D ekranlarının son bombası Azize dizisi ilk bölümü ile olaylı başladı. Başrollerinde Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un olduğu dizideki tecavüz sahnesi geceye damga vurdu! Hamamda tecavüze uğrayan Azize'nin o sahneleri izleyiciyi kızdırdı.
Tanıtımları haftalar önce Kanal D ekranlarında dönmeye başlayan dizi Azize ilk bölümü ile dün akşam seyirciyi ile buluştu. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldırım gibi güçlü oyuncu kadrosu olan dizinin bir sahnesi olay oldu! Sosyal medyada gecenin konusu oldu.
Oyunculuklar alkış topladı: Hande Erçel'in hayat verdiği Azize karakterinin intikam ve aşk dolu hikayesini konu alan dizi salı akşamına adınız yazdırdı. Oyunculuk performanslarının alkış topladığı dizi senaryosu ile de büyük ilgi gördü.
Hamamda tecavüz sahnesi: Fakat dizinin sonlarına doğru yaşanan hamamda tecavüz sahnesi izleyiciyi kızdırdı. Azize'nin Mustafa Yıldıran’ın canlandırdığı Balkan karakteri tarafından hamamda tecavüze uğraması seyirciyi ikiye böldü.
Seyirci ikiye bölündü: Kadına şiddetin giderek arttığı bu günlerde böyle bir sahneyi çok yersiz olduğunu düşünen seyirci sosyal medyada tepkisini dile getirdi.