Azize dizisine damga vuran hamamda tecavüz sahnesi!

Tanıtımları haftalar önce Kanal D ekranlarında dönmeye başlayan dizi Azize ilk bölümü ile dün akşam seyirciyi ile buluştu. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldırım gibi güçlü oyuncu kadrosu olan dizinin bir sahnesi olay oldu! Sosyal medyada gecenin konusu oldu.