Trendyol Süper Lig'in dev derbisinde Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maç, saha içinde yaşanan kavgalar ve mücadele sonrası açıklamalarla da dikkat çekti

AZİZ YILDIRIM VE KERAM AKTÜRKOĞLU PFDK YOLCUSU

Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. Hakem yönetimine ve federasyona yönelik sert eleştirilerde bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe'de PFDK'ya sevk edilen bir diğer isim ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ YILDIZI VLAHOVİÇ DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Derbinin bir diğer ceza sevki ise Beşiktaş cephesinde yaşandı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Dušan Vlahovic, maç sırasında Fenerbahçeli savunma oyuncusu Milan Škriniar'a yaptığı uygunsuz el hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Kurulun vereceği nihai kararlar merakla bekleniyor.