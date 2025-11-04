Aziz İhsan Aktaş kaçtı mı? Özgür Özel'in olay iddiasına başsavcılıktan açıklama

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında olay yaratacak bir iddiada bulundu. Özgür Özel, CHP'li belediyeler hakkında açılan soruşturmaların başrolünde yer alan isim suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'la ilgili 'kaçtığı söyleniyor' dedi. Bu iddia gündeme otururken başsavcılık "doğru değil" bilgisini paylaştı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki partisinin grup toplantısında konuştu ve gündem olan bir 'kaçma' iddiasında bulundu. Özgür Özel "Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş... Bugünlerde kaçtığı söyleniyor" dedi.

Bu iddia sonrasında gözler yargı camiasına çevrildi. Gazetecilere bilgi veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın yurt dışına kaçtığı iddiasıyla ilgili olarak, "Doğru değil" dedi.

Özgür Özel'in iddiaları şöyle:

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ...

-704 yılla yargılanan bir suç örgütü lideri var: Aziz İhsan Aktaş. Ben söylemiyorum. Savcı söylüyor. Suç örgütü lideri diyor. Örgütü bu gördü diyor. Şunu yaptı, bunu yaptı diyor. Sonra geldi bize itiraf yaptı diyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ KAÇTI MI?

-704 yılda hapsini istiyor ama serbest geziyor. Ortalıkta dolaşıyor. Dolaşıyor, dolaşmıyor bilinmiyor. Bugünlerde kaçtığı da söyleniyor. Gören görürse bilen olursa söylenir.

-Gören görürse bilen olursa söylenir. 704 yılla yargılanan geziyor. 4 yılla yargılanan cezaevinde yatıyor. 6 aydır, 8 aydır, 10 aydır. O 4 yıldan yargılanan 4 yıllık cezayı alsa yattığı süre neredeyse alacağı cezaya denk geliyor. Cezanın yatarı o kadar zaten. Böyle bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız.

BEKLENTİMİZ TUTUKSUZ YARGILANMALARI

-İddianame yarın inşallah tescil zaptıyla bütün arkadaşlarımız tutuksuz yargılanmaya başlar. Beklentimiz o yöndedir. Hukukun gereği, adaletin gereği, vicdanın gereği odur. 704 yılla yargılanan suç örgütü lideri gezerken 4 yılla yargılananı içeride tutamazsın. Herhangi bir suçladığın kişiyi içeride tutamazsın.

CASUSLUK İCAT ETTİLER

-Bir yandan da İBB dosyası gelecek. Bundan panik oldular. Bir casusluk icat edip yedek bir davadan tutuklama yaptı. Ekrem Başkanla fotoğraf çektirmek dışında bir teması yok.

-Utanmazlığın dik halası olduğu için okumak isterim. Bize birlikte casusluk yaptığınız dedikleri Hüseyin Gün'ün casusluğu birlikte yaptığını söyledikleri İngiliz Christopher Paul Macgrat. 2024 Aralık geçen sene aralıkta 10 ay önce Çevre Bakanlığından lisans yönetimi ihalesi almış.