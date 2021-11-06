Aziz Aşk Mantık İntikam Kırmızı Oda Müge Anlı Esra Erol Kıbrıs Zafere Doğru'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin
5 Kasım 2021'in reyting sonuçları Kırmızı Oda, Kıbrıs Zafere Doğru, Aziz, Aşk Mantık İntikam, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'u hüsrana uğrattı.
Türkiye’nin, Kıbrıs’a ilk resmî hava müdahalesinin ardından Erenköy sevinç içindedir. Diğer tarafta ise Erenköy’ü top atışına tutan Rum hücum botlarını ölüm dalışı ile batıran Cengiz Topel’in uçağı düştüğü Kıbrıs Zafere Doğru reytingde ilk 10'a giremedi.
Derya (Ayça Bingöl) ve kardeşi Deniz birlikte temiz bir sayfa açmaya karar verirler. Yeni bir hukuk bürosu açan Derya, yeni iş yeri açma telaşında iken komşusu Barlas (Emre Altuğ) ile tanışır. Derya yeni hayatını Doktor Hanım'a mutlu bir şekilde anlatır. Ancak Derya'nın hisleri bir anda alt üst olduğu Kırmızı oda reytingde dibe çakıldı.
Ozan ve Esra'nın yakınlaştıkları an, Ozan'a gelen telefonla bölünür. Çağla trafik kazası geçirmiştir. Ozan hastaneye koşar, hastanede Arif'le yaptıkları konuşma sonrası Arif, Ozan'a karşı açtığı savaşı büyüttüğü Aşk Mantık İntikam reytingde umduğunu bulamadı.
Antakya’nın en büyük halı üreticisi Payidar ailesinin büyük oğlu Aziz’in refah ve ışıltı dolu hayatı bir Fransız Teğmeni öldürmesiyle altüst olur. Şehri terk etmek zorunda kalan Aziz, geride ailesini ve büyük aşkı Dilruba’yı bıraktığı Aziz reyting yarışında zirveyi rakibine kaptırdı.