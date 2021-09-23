Azgın teke sendromuna yakalandı! İş insanı Naim Gençoğlu'nun eşi üzüntüden kahroldu
Ünlü iş insanı Naim Gençoğlu'nun yakalandığı azgın teke sendromu sosyete dünyasını karıştırdı.
Uzun bir dönem sosyetik isimlerde baş gösteren Azgın Teke Sendromu, pandemide hortladı! Bu sendrom orta yaş krizinin çözümünü evinin dışında arayan erkekleri ifade ediyor.
Sendrom bu kez ünlü mücevher markası Jival'in 62 yaşındaki patronu Naim Gençoğlu'nda baş gösterdi.
Ünlü iş insanı, Özlem Gençoğlu ile 30 küsur yıldır evli ve bu evlilikten 28 yaşında bir kızı bulunuyor.
Mayıs 2019'da milyon euro harcayarak Venedik'te evlendirdiği 30 yaşında bir oğlu ve 11 aylık da bir torunu olan Gençoğlu, koronanın kol gezdiği bu dönemde, bu sendroma yakalandı.