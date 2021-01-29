Azerbaycanlı müşteri sordu Nusret Gökçe 'Karabağ Azerbaycan'dır' diyemedi
Nusret Gökçe Dubai'deki restoranında Azerbaycanlı müşterisinin "Karabağ kimindir?" sorusuna cevap veremedi. O anlar kameraya yansıdı.
Son günlerde hem Turizm elçisi olması hem de sosyal medyada paylaştığı bir videosunda cinsel organının gözükmesi nedeniyle gündemden düşmeyen Nusret Gökçe yine olay oldu. Türkiye'nin Turizm elçisi olan Gökçe'nin Dubai'deki restoranına gelen Azerbaycanlı müşteriler bir video çekti.
Azerbaycanlı müşteriler videoda Nusret Gökçe'ye ısrarla, "Karabağ kimdir?" sorusunu yöneltti. Bu soruya duyarsız kalan Gökçe, sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.
Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı Nusret'i Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek isimler arasında göstermişti. Nusret için yapılan açıklamada,"Uluslararası popüler et restoranı Nusr-Et'i kuran bir kasap, restoran sahibi ve şeftir. Et hazırlama ve baharatlama tekniği internette bir sansasyon yarattı" ifadeleri kullanılmıştı.
İşte Twitter'da Nusret Gökçe'nin Turizm elçisi seçilmesiyle ilgili yapılan bazı paylaşımlar...