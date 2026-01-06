BIST 11.856
Azerbaycan'ın Filistin kararı! 'Başımız beladayken' diyen İlham Aliyev asker kararını duyurdu

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gazze'ye asker göndermeyeceklerini açıkladı. Aliyev'in bunun için öne sürdüğü gerekçe çarpıcıydı. İlham Aliyev, "Bizim başımız beladayken kaderimizin hükmüne terk edilmiştik. Bizi kimse savunmadı. Buna Filistin de dahildir' dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gazze'de çatışmalar sona erdiğinde ve insani yardım erişimi genişlediğinde bölgeyi güvence altına almak için kurulması önerilen Gazze İstikrar Gücüne asker göndermelerinin öngörülmediğini bildirdi. Aliyev, yerel televizyon kanallarına verdiği röportajda, Gazze İstikrar Gücüne katılım için teklif aldıklarını fakat bu oluşumun görev tanımının bugüne kadar net olmadığını söyledi. Azerbaycan askerlerinin daha önce Irak, Kosova ve Afganistan'da barış gücü misyonlarında yer aldığını hatırlatan Aliyev, çatışma yaşanan operasyonlara katılmadıklarını ve bundan sonra da Azerbaycan sınırları dışında çatışmalı görevlere katılmalarının öngörülmediğini belirtti. 

Her vatandaşımız değerli kimse için...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan askerinin Gazze’ye gönderilmesiyle ilgili şunları söyledi:
-“Azerbaycan’ın her bir vatandaşı bizim için değerlidir. Biz, kimse için Azerbaycanlıların hayatını ve sağlığını riske atma niyetinde değiliz.

-Bizim başımız beladayken kaderimizin hükmüne terk edilmiştik. Bizi kimse savunmadı.
-Buna, Filistin’e duyduğum tüm saygıya ve onların acılarını paylaşmama rağmen Filistin de dâhildir.
-Açık konuşmak gerekirse, Filistin de bizi savunmadı.

-Evet, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın herkes tarafından desteklenen kararları vardı. Bu nedenle tüm ülkelere müteşekkiriz. Nitekim Azerbaycan da hem BM’de, hem Bağlantısızlar Hareketi’nde hem de İslam İşbirliği Teşkilatı’nda her zaman Filistin’i ve Filistin devletinin kurulmasını desteklemiştir.

Araplar çözsün!
-Azerbaycan’da Filistin’in büyükelçiliği de faaliyet göstermektedir ve bu da Azerbaycan’ın sağladığı mali destek sayesinde mümkündür.

-Bu nedenle benim tutumum her zaman şu yönde olmuştur: Arap ülkelerinin meselelerini, Arap devletlerinin kendileri çözmelidir.”
