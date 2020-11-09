BIST 1.232
DOLAR 8,14
EURO 9,61
ALTIN 485,45
HABER /  DÜNYA
ADV Prestijli ofislerde işinizi merkeze alın

Azerbaycan'dan Rusya'ya tazminat teklifi!

Azerbaycan, Ermenistan hava sahasında düşürülen Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopteri düşürülmesini trajik bir kaza olarak niteledi. Azerbaycan, Rusya'ya tazminat ödemeye hazır olduklarını duyurdu.

Abone ol

RUSYA ordusuna ait Mi-24 tipi askeri helikopter, Azerbaycan sınırına yakın bir yerde Ermenistan hava sahasında vurularak düşürüldü.

Azerbaycan, Rus askeri helikopterini vurduklarını kabul ederek, tazminat ödemeye hazır olduklarını duyurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğünü açıklayarak, “Trajik kazadan dolayı üzüntülüyüz. Kesinlikle Rus tarafına yönelik bir şey değildi” dedi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti yakınlarında meydana gelen olayda iki kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, günlerdir çatışmaların yaşandığı Ermenistan'da bir helikopterlerinin düşürüldüğünü açıklamış, roketatar atışına maruz kalan helikopterin kim tarafından vurulduğuna dair bilgi verilmemişti.

Bakü, helikopterin Azerbaycan ordusunca düşürüldüğünü kabul etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Trump, günler sonra seçim dışında bir açıklama yaptı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (9 Kasım Pazartesi)
Berat Albayrak’ın istifası kabul edildi mi? Ömer Çelik'ten bomba açıklama
Ankara'da mesai saatlerine yeni düzenleme
Altın fiyatları neden düştü? Borsa ralli yaptı sebebi koronavirüs aşısı haberi oldu
Beşiktaş'ta 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı
Azerbaycan'da şehit annesinin ayağını öptüler
İzmir'deki depremzedeler için 30 bin liralık yardım yapılacak
Almanya'da yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez’den Berat Albayrak ve dolar yorumu!
10 Kasım şiirleri 2 kıtalık en güzel okul öncesi Atatürk şiirleri
Yorumlar