Azerbaycan'dan Rusya'ya tazminat teklifi!

Azerbaycan, Ermenistan hava sahasında düşürülen Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopteri düşürülmesini trajik bir kaza olarak niteledi. Azerbaycan, Rusya'ya tazminat ödemeye hazır olduklarını duyurdu.

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RUSYA ordusuna ait Mi-24 tipi askeri helikopter, Azerbaycan sınırına yakın bir yerde Ermenistan hava sahasında vurularak düşürüldü.

Azerbaycan, Rus askeri helikopterini vurduklarını kabul ederek, tazminat ödemeye hazır olduklarını duyurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğünü açıklayarak, “Trajik kazadan dolayı üzüntülüyüz. Kesinlikle Rus tarafına yönelik bir şey değildi” dedi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti yakınlarında meydana gelen olayda iki kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, günlerdir çatışmaların yaşandığı Ermenistan'da bir helikopterlerinin düşürüldüğünü açıklamış, roketatar atışına maruz kalan helikopterin kim tarafından vurulduğuna dair bilgi verilmemişti.

Bakü, helikopterin Azerbaycan ordusunca düşürüldüğünü kabul etti.