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Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda uzlaştı

Moskova'da kritik Azerbaycan-Ermenistan toplantısı sona erdi. 11 saat süren toplantıdan Ateşkes kararı çıktı. Ateşkes, bugün saat 12.00’de devreye girecek.

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Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da yapılan istişare toplantısında bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığında 10 saatten fazla süren toplantı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak açıklamayı tek başına okudu.

Lavrov, "10 Ekim 2020'de (bugün) saat 12.00'dan itibaren insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi." dedi.

Esaslı müzakerelere başlanacak
Ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışılacağını kaydeden Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla meselenin çözümü prensipleri temelinde, erken barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlayacağını bildirdi.

Ayrıca Lavrov, tarafların müzakere süreci formatının değişmediğini teyit ettiğini aktardı.

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