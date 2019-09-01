Azerbaycan da vizeleri kaldırdı! İşte Türklere vize istemeyen ülkeler listesi

İnternet Haber
İnternet Haber
Azerbaycan da vizeleri kaldırdı! İşte Türklere vize istemeyen ülkeler listesi

TÜRKİYE ve Azerbaycan arasında karşılık vizeler kaldırıldı. Bugünden itibaren hayata geçen uygulama ile iki ülke vatandaşları 30 güne kadar seyahatlerinde herhangi bir vize işlemine tabi tutulmayacak.

Azerbaycan da vizeleri kaldırdı! İşte Türklere vize istemeyen ülkeler listesi - Sayfa 1

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler her geçen gün ilerlemeye devam ediyor. Bugün itibarıyla iki ülke arasında seyahatlerde vize rejimi uygulanmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, "Son zamanlarda elektronik vize ile bunun alınması daha da kolaylaşmıştı, vizenin tamamen lağvedilmesi aslında biraz da sembolik önemi olan bir adım. Bizim gerçekten de iki devlet bir millet olduğumuzu gösteren çok önemli bir adım'' dedi.

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Azerbaycan da vizeleri kaldırdı! İşte Türklere vize istemeyen ülkeler listesi - Sayfa 2

Turist sayısı artacak

Yeni uygulama ile iki ülke ekonomik ilişkileri ve karşılıklı turistik ziyaretlerde artış olması bekleniyor. Büyükelçi Özoral, "Vize almak gerektiğini düşünmek vatandaşların açısından psikolojik caydırıcı bir etki yapıyor. Dolayısıyla alınmış olan bu kararda ben özellikle Türkiye’den buraya gelecek iş adamları ve turistleri daha teşvik edeceğini düşünüyorum" diye konuştu. Uygulama bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Artık 30 güne kadar karşılık konaklamalar, herhangi bir vize işlemine gereksinim duymadan rahatlıkla yapılabilecek.

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Azerbaycan da vizeleri kaldırdı! İşte Türklere vize istemeyen ülkeler listesi - Sayfa 3

Türklere vize istemeyen ülkeler listesi

Andorra

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Azerbaycan da vizeleri kaldırdı! İşte Türklere vize istemeyen ülkeler listesi - Sayfa 4

Arjantin

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