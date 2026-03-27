Azerbaycan basınında bir kalem: Namık Ahmedov ve büyük turan perspektifi

Azerbaycan basınında millî düşüncenin, devletçilik anlayışının ve Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinde Azerbaycan gazetecilerinin önemli rolü olmuştur. Bu bağlamda, uzun yıllara yayılan üretken gazetecilik faaliyetiyle dikkat çeken isimlerden önemli biri Namık Ahmedov’dur.

Ahmedov, Azerbaycan basınında yayımlanan yazıları ve kamuoyunun şekillenmesine yaptığı katkılarla öne çıkan bir publisisttir. Onun kaleme aldığı makaleler millî ideolojinin güçlendirilmesi, devletçilik anlayışının pekiştirilmesi ve Türk dünyasıyla ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli bir görev yapmıştır.

Bu çalışmayla, Namık Ahmedov’un hayatı, gazetecilik faaliyeti ve eserlerinde öne çıkan “Büyük Turan” perspektifi ele alınarak, onun Azerbaycan basını ve Türk dünyası düşüncesi içerisindeki yeri değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Hayatı ve Eğitimi

Namık Ahmedov (Gedimoğlu), Azerbaycan’ın Tovuz iline bağlı Alakol köyünde doğmuş; çocukluk ve ilk gençlik yıllarını bu mütevazı coğrafyanın sade atmosferinde geçirmiştir. Daha o yıllarda kaleme, söze ve toplumun nabzına karşı duyduğu ilgi, onun kaderini sessizce şekillendirmiştir.

1977’de Azerbaycan Devlet Üniversitesi Gazetecilik Fakültesine adım atan Ahmedov, burada hem bir meslek edinme hem de bir bakış açısı edinme gayretinde olmuştur. 1982’de mezun olurken düşünceyle yoğrulmuş bir meslek disiplini kazanmıştır. Öğrencilik yıllarında üniversite gazetesinde muhabirlik yapması ve Azerbaycan Radyosu’nun çeşitli redaksiyonlarıyla kurduğu bağ, onun kalemini erkenden olgunlaştırmıştır.

Mezuniyetin ardından yolu, Sibirya’nın soğuk ufuklarından Uzak Doğu’nun uzak hatlarına kadar uzanır. Askerî gazeteci olarak görev yaptığı bu yıllarda, ordu yaşamını anlatan yazılarıyla hem gözlem gücünü derinleştirir hem de anlatımını keskinleştirir.

Askerlik sonrası ise Bakü’de, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesine bağlı Yüksek Parti Okulunda görev alır. Burada araştırmacı ve yönetici kimliğiyle öne çıkarken aynı zamanda düşünen ve çözümleyen bir aydın olarak da kendini inşa eder.

Böylece onun hayatı, köyden başlayan ve geniş coğrafyalara yayılan bir arayışın; kalemle şekillenen bir yolculuğun hikâyesine dönüşür.

Nahçivan Dönemi ve Publisistik Faaliyeti

Namık Ahmedov’un gazetecilik serüveninde Nahçivan dönemi, tarihin en çetin sayfalarına tanıklık eden bir kalemin sınavı olmuştur. 1990 yılında Azərinform Devlet Enformasyon Ajansı tarafından Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’ne özel muhabir olarak gönderilen Ahmedov, kendisini Sovyetler Birliği’nin çözülüşü ve Azerbaycan’ın bağımsızlık arayışının en kritik anlarının ortasında bulmuştur.

1990–1993 yılları arasında Nahçıvan, savaşın ve belirsizliğin gölgesinde, ekonomik ve ulaşım ablukasıyla adeta dünyadan koparılmış bir coğrafyaya dönüşmüştür. İletişim hatlarının kesildiği, enerji ve gıda sıkıntılarının derinleştiği bu zor günlerde, bölge sadece fiziksel değil, aynı zamanda enformasyon açısından da kuşatma altındaydı. İşte bu karanlıkta Ahmedov’un kalemi, bir ışık gibi işlev görmüş; hazırladığı haberler ve analizler, dış dünyayla kurulan nadir köprülerden biri olmuştur.

Onun yazıları özellikle Haydar Aliyev’in Nahçıvan’daki siyasi faaliyetlerini, yönetim tecrübelerini ve bağımsızlık düşüncesinin güçlenişini merkezine almıştır. Ahmedov’un çabalarıyla Nahçivan gerçeği, “Pravda”, “İzvestiya”, “Trud” gibi dönemin etkili gazeteleriyle birlikte Azerbaycan basınının saygın yayın organlarında geniş yer bulmuş; böylece bölgenin sesi, sınırların ötesine taşınmıştır.

Bu dönem, Ahmedov için yalnızca haber yazma süreci değil, aynı zamanda tarihe not düşme sorumluluğu olmuştur. Kaleme aldığı metinler, Nahçıvan’ın o zorlu yıllarını belgeleyen kıymetli publisistik metinler olarak Azerbaycan basın tarihinde kendine özgü bir yer edinmiştir.

Azerbaycan Basınındaki Faaliyeti

Namık Ahmedov’un gazetecilik yolculuğu, 1990’ların ortasından itibaren Azerbaycan basınının merkezinde daha da belirginleşir. 1993-2006 yılları arasında “Respublika”, “Azərbaycan” ve “Gün-Səhər” gibi dönemin önde gelen gazetelerinde görev alarak, muhabirlikten editörlüğe ve genel yayın yönetmeni yardımcılığına uzanan geniş bir sorumluluk alanı üstlenmiştir. Bu yıllar, onun kaleminin toplumsal hafızayı şekillendiren bir güce dönüştüğü bir dönem olmuştur.

Ahmedov, bu süreçte Azerbaycan’ın siyasal dönüşümünü, toplumsal değişimini ve devletleşme sürecini yakından izleyerek, okuyucuya yorum ve perspektif sunmuştur. Yazıları, gündelik olayların ötesine geçerek dönemin ruhunu yakalayan bir derinlik taşımıştır.

2006 yılından itibaren ise yolunu Xalq qəzeti (Halk Gazetesi) ile birleştiren Ahmedov, burada kalemini daha da olgunlaştırmış; devletçilik anlayışı, millî ideoloji, basının gelişimi ve toplumun güncel meseleleri üzerine yoğunlaşmıştır.

Onun gazeteciliği, meslek pratiğinden öte düşünce ve sorumluluk alanıdır. Yıllara yayılan birikimiyle Ahmedov, hem Azerbaycan basınının gelişimine katkı sunmuş hem de yetişen yeni nesil gazeteciler için sessiz fakat güçlü bir örnek oluşturmuştur. Bu yönüyle o, modern Azerbaycan gazeteciliğinin dikkat çeken ve iz bırakan isimlerinden biri olarak anılmaktadır.

Kitapları ve Bilimsel Çalışmaları

Namık Ahmedov, gazeteciliğin sınırlarını aşarak kalemini kitaplara ve bilimsel çalışmalara taşıyan çok yönlü bir isimdir. Onun eserlerinde publisistik bakış, tarihsel bilinç ve şahsi gözlemler iç içe geçerek zengin ve katmanlı bir anlatı oluşturur. Yazdıkları, bir dönemi aktarmakla kalmaz; aynı zamanda kültürel hafızayı besleyen kalıcı izler bırakır.

Ahmedov’un kitapları, çoğu zaman Azerbaycan ile Türkiye arasındaki derin tarihî ve kültürel bağları merkeze alır. Baxıb türkün bayrağına (2011), Həyatda izi qalanlar (2012), İzmirli soydaşlarımızdan biri (2013), Şərəfli ömrün səhifələri (2013), Bakıdan görünən Türkiyə (2014), Çanaqqalada nələr gördüm (2015) ve Azərbaycan–Türkiyə: gördüyüm, görüşdüyüm adamları ilə (2018) gibi eserlerinde, iki kardeş ülke arasındaki yakınlığı hem tarihsel hem de insani yönleriyle ele alır. Bu çalışmalar, bir yandan gözlem ve hatıralara dayanırken, diğer yandan düşünsel bir derinlik de taşır.

Bununla birlikte Ahmedov, aynı zamanda bir araştırmacıdır. Türkiye, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna’da yayımlanan bilimsel dergilerde kaleme aldığı makalelerle akademik alanda da kendini gösterir. Azərbaycan informasiya savaşında, Türkiyənin media tarixi, Azərbaycan mətbuatında Türkçülük ve Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri gibi ders kitaplarında ise basın tarihi, Türkçülük düşüncesi ve iki ülke arasındaki ilişkileri bilimsel bir çerçevede ele alır.

Onun bu çok yönlü üretimi, gazeteci kimliğiyle sınırlı kalmayan; düşünen, araştıran ve yorumlayan bir aydının portresini çizer. Ahmedov’un eserleri, Azerbaycan basınına ve Türk dünyasına dair çalışmalarda başvurulan önemli kaynaklar arasında yer alarak kalıcı bir değer taşımaktadır.

“Bakıdan baxdım Böyük Turana...” (Bakü’den Baktım Büyük Turana) Kitabı

Bakıdan baxdım Böyük Turana..., Namık Ahmedov’un Türk dünyasına dair düşüncelerini yansıtan önemli eserlerinden biridir. Kitapta Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, Türk halklarının ortak tarihî ve kültürel bağları ile birlik düşüncesi ele alınmaktadır.

Eserde, Azerbaycan’ın bağımsızlık sonrası dönemde Türkiye ile ilişkilerinin güçlenmesi ve bu süreçte Haydar Aliyev ile Süleyman Demirel gibi liderlerin rolü vurgulanmaktadır. Ayrıca Nahçıvan’ın abluka dönemi ve Türkiye’nin desteği, özellikle Sederek-Dilucu Köprüsü örneği üzerinden değerlendirilmektedir.

Genel olarak eser, Türk dünyasının ortak dil, kültür ve tarih temelinde şekillenen bütünlüğünü ortaya koyan kısa ama kapsamlı bir perspektif sunmaktadır.

Publisistik Üslup ve Özellikleri

Namık Ahmedov’un publisistik üslubunun temelinde millî düşünceye bağlılık yer almaktadır. Yazar, Azerbaycan’ın tarihî, kültürel ve millî kimlik unsurlarını Türk dünyasıyla ilişkileri çerçevesinde ele alarak yazılarına geniş bir perspektif kazandırmaktadır.

Ahmedov’un yazılarında dikkat çeken en önemli özelliklerden biri analitik yaklaşımdır. Olayları aktarmakla kalmayıp, neden–sonuç ilişkisi içinde değerlendirerek okuyucuya derinlikli bir bakış sunmaktadır.

Eserlerinde öne çıkan başlıca unsurlar; millî ideolojiye bağlılık, tarih bilinci, sade ve anlaşılır dil ile çok yönlü değerlendirme anlayışıdır. Yazar, geçmiş ile günümüz arasında bağ kurarak tarihsel sürekliliği vurgulamakta ve okuyucunun düşünsel katılımını teşvik etmektedir.

Genel olarak Ahmedov’un üslubu; sadelik, samimiyet ve objektifliğe dayalı analitik bir anlatım olarak öne çıkmakta, bu da eserlerinin geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmasını sağlamaktadır.

Ödülleri ve Takdirleri

Namık Ahmedov, gazetecilik alanındaki uzun soluklu ve verimli çalışmalarıyla birçok ödül ve onur unvanına layık görülmüştür. 2010 yılında İlham Aliyev tarafından kendisine “Emektar Gazeteci” (Əməkdar jurnalist) unvanı verilmiştir.

Yazar ayrıca “Altın Kalem” (1994), “Araz” (1996), TÜRKSOY Uluslararası Yüksek Medya Ödülü (2014), “Hasan Bey Zerdabi” Ödülü ve Azerbaycan Millî Basının 150. Yılı Onur Ödülü gibi önemli ödüllerle de takdir edilmiştir.

Genel olarak Ahmedov’un publisistik yazıları, bilimsel çalışmaları ve özellikle Bakıdan baxdım Böyük Turana... adlı eseri; millî basının gelişimine, toplumsal düşüncenin şekillenmesine ve Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin tanıtılmasına önemli katkılar sağlamıştır. Bu yönüyle Ahmedov, Azerbaycan gazeteciliğinde özgün bir yer edinmiş ve gelecek nesiller için değerli bir kaynak bırakmıştır.