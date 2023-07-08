Az yürümüş çok koşmuş şehri İstanbul'un aşk meydanına çöreklenen eringeç ve mağrur amir

İstanbul’ da bir pazar yeri...

Hiç oralı olmayan biri dolaşıyor insanların arasında. Zihninde tatil planları, öylesine uğramış gibi. Maksat “Dostlar alışverişte görsün.” Dostları kandırmak kolay da çoğunluğu ikna etmek artık biraz zor gibi…

Sonra bir kadın, hiddetli, belli ki hayal kırıklığı yaşamış ve yorgun... Hiç oralı olmayan adama soruyor:

-Hani her şey çok güzel olacaktı?

Yabancı şaşkın ve hiç oralı değil. Hiddeti git gide artan kadın devam ediyor:

-Bugün 450 lira su faturası geldi. Hani zam yapmayacaktın?

Bir yanda hayal kırıklığı, öbür yanda cam kırığı gibi bayağı keskin ve incitici bir umursamazlık, suçu başkasına atma aymazlığı ile karşı atak:

-Elektriğe de zam geldi niye onu söylemiyorsun?

Bitap düşen kadın nefes nefese belli ki canı yanıyor, verilen sözlerin, sahte umutların aldanmışlığı içinde:

-Ben onu savunmuyorum ama suya zam olmayacak son vereceğim diye söz vermiştin hiç sözünün eri değilmişsin!

Söyledikleri adeta duvara çarpıp geri dönüyor, bu serzenişleri yabancıya hiç kar etmiyor hiç oralı olmuyor!

-Son verme olur mu hiç. Olur mu öyle bir şey? -Hükümet elektriğe zam yaparsa ben suya nasıl zam yapmayayım!

Yabancı dedik ya! Yarım yamalak bir anlayış, egosantrik tavırlar karşısında yorgun kadını daha da yoruyor:

-Kış geçiyor yaz bitiyor neredesin? Hiç yoksun ne zaman arasak tatildesin!

Yabancı pazar kelimesini diline pelesenk yapmış onu dinlendiriyor devamlı her pazara gelişinde tepkiyle karşılaşmamış gibi üstüne alınmaz bir edayla... Ama başka bir yer bilmiyor olduğundan değil. Olduğu başka bir yer bilmediğinden...

-Pazarda bulacaksınız pazarda bak pazardayım.

Kadında gram güven kalmamış. Gördükleri yetmiş artık beyhude...

-Her şeyiniz yalan.

Oy alana kadar umut tacirliği yapan bu yabancı, aldığı oyun hakkını vermekten aciz kalarak nispet yapmaya başlıyor olması gerekene liyakati olmadığı halde olduğundan başka biri gibi görerek kendini:

-Sen kıskan da çatla senin oyunu da alacağım.

İşte o son cümle intizar gibi insanın burnunu yerde süründüren cinsten...

-Sana oy verirsem ellerim kırılsın.

Yabancı halinden memnun. Sanki kendini yaprakların bile alkışladığının heyulasında...

Yabancı iç ses: (En azından bu sefer “PKK'yla ve PKK ile yürüyenler benim tezgahıma gelemez” diyen çıkmadı ya bunu atlatırım.)

Her zamanki pişkinliği ve umarsızlığıyla yoluna devam etti.

Şimdi bu diyaloğun kişileri ve içeriği hakkında üç beş kelam edelim. Anladığınız üzere yabancı, hiç oralı olmayan şahıs Ekrem İmamoğlu, kadınsa sade bir vatandaş trol mirol de değil halkın ta kendisi... Bu kadın neden yakınıyor, neden bu kadar öfkeli gelin öncesine bakalım.

Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran 2019 yılı yerel seçimlerdeki vaadi...

"Suya zam yapmayacağım, İstanbullu suyu %40 indirimle içecek ve yılda 540 TL tasarruf edecek."

27 Haziran 2019

4 milyon 741 bin 885 oy ile Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildi.

Daha aradan 6 ay gibi kısa bir zaman geçmişti ki 2019 yılının Kasım ayında suya fahiş bir zam talep edildi.

Bırakın indirimi göreve gelir gelmez, İBB Meclis toplantısında Ekrem İmamoğlu suya %80 zam istedi.

Tevfik Göksu, İBB meclisinde tarihi bir konuşma yapmış, gündeme bomba gibi düşmüştü. Hakikaten çok güzel bir konuşmaydı.

"Kenti yönetmek için, kaynak üretmek gerekir. Kaynağı nerede bıraktınız da milletin sırtından kaynak üretmeye başladınız."

Diyen Göksu İmamoğlu'nun akıl almaz bu su zammı talebine adeta göğsünü siper etmiş ve Ak Parti olarak yaptıkları reddiyeyi kamuoyuyla paylaşmıştı:

"Talep edilen %80'lik su zammına karşı İstanbullulara müjdeyi veriyorum Ak Parti su zammına "hayır" demiştir.

Bu tokat gibi "hayır" cevabı o gün o zammı engellemiş olsa da İBB yönetiminin geçen zaman içinde 500 kalem hizmete yapacağı zamma tabi ki engel olamadı olamazdı da.

Ekrem İmamoğlu'nun söylediklerinden de yola çıkarsak eğer CHP'de zaaf dolu şöyle bir yaklaşım var; verdikleri sözleri tutamadıklarında iktidarla birlikte hareket ediyormuş gibi uyumlu bir pozisyon alan ve hükümetle bağlantılı, koordineli çalışıyormuş imajı vererek her başarısızlıkta topu iktidara atan bir lakaytlık söz konusu...

Diğer tarafta hükümetin vizyonuna katkı sağlayacak, verdikleri sözleri ifa etmek için imkân kollayacak, devlete yön verecek, eksikleri giderecek bir muhalefet partisine yakışır şekilde ne bir fikir var ne de sorumluluk bilinci var.

CHP, kendini çıkarları doğrultusunda yeri geldiğinde hükümeti topun ağzına koyuyor, halkın önüne sürüyor ama kendi çıkarları kaybolduğunda da sadece halka yalan vaatlerde bulunarak umut tacirliği yapıyor.

CHP maalesef kirli siyaset üzerine kodlanmış bir zihniyetten ibaret.

Kara teslim olan yollar, sivrisinekler, bakımsız ve yıkılmak üzere olan terminaller, yanan otobüsler, aksayan seferler, arızalı merdivenler, başıboş köpekler ve zam üstüne zamlar...

İstanbul tarihinin en sefil dönemini yaşıyor.

"Her şey çok güzel olacak" diye kandırılan İstanbulluların hazin hikayesi...

En büyük bütçeye sahip bir şehrin en büyük sefalete mahkûm edilişi...

Her şeyin alt üst olduğu, gerilediği bir çağın içinde dahi İstanbul ayakta kalmaya çalışan mücadele ruhlu bir şehir...

CHP'nin ilgisizliği rağmen ayakta kalmaya çalışıyor.

İstanbul gibi kıymeti harbiyesi ezelden gelen bir şehrin yönetimini üstlenmek demek; mücadele ruhunu, şanlı fetih zaferini ve bu eşsiz kıymeti yere düşürmeyecek bir vefa ve itibara sahip olmayı da gerektirir.

Ama neredeeee?

Adalardaki tarihi eserleri restore edip Yunan kökenli halkı mesrur ederken, İstanbul'un merkezindeki halkı ıstırap içinde; seferden, işten, günlük aktiviteden mahrum bırakacak aksaklıklara mahal verilmemeliydi. 4 milyon küsur oyun hakkını verilmeliydi.

2023 CHP'nin seçim çalışmaları için şehir şehir dolaşmak gibi bir sorumluluk üstlenen Ekrem İmamoğlu İstanbul'u cepte bilecek kadar lakayt olmamalıydı?

Mevki ve mekân, maksatsız ve faydasızlığı kaldırmaz. Bilakis iyiye ve güzele gerekçe mahiyetinde büyük bir nimet olduğunun hatırlanmasını ister. Bu hatırdan yoksun kalarak iyi işler yapmayan insanlarsa Asr Suresi'nde bahsi geçtiği üzere ilelebet "hüsrandadırlar"

Aramızda kalsın sorumsuzluk kaybettiriyor evet evet kaybettiriyor...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlıktan çekilmesini isteyenler acaba hiç dönüp de kendilerine bakıyorlar mı? Bakıp da aynadaki benzerliği görüyorlar mı? Üzüm üzüme baka baka kararır ya o misal...

Kılıçdaroğlu saltanatı bıraksa yerine geçecek bir tane bile kalifiye adam yok. Kendinden üstün gördüğü kimse yok. O yüzden koltuğu bırakmıyor.

İstanbul'un hali ortada... Ankara dersen öylesine... Cumhurbaşkanı adayı olmaya bile layık görmediklerini Genel Başkanlığa getirir mi hiç? "Ben kalkayım da siz oturun" der mi?

Haklı da!

"Ben hiç seçim kaybetmedim...! " diyen İmamoğlu, evet kendi İstanbul'u kazandı, partisi de kazandı ama kaybeden kim oldu peki?

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Pazardaki vatandaş!