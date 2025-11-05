BIST 10.926
DOLAR 42,10
EURO 48,41
ALTIN 5.370,53
HABER /  DÜNYA

Az iş yapmak için 10 hasta öldüren hasta bakıcı hakkında mahkemeden karar

Az iş yapmak için 10 hasta öldüren hasta bakıcı hakkında mahkemeden karar

Almanya'da Aachen yakınlarındaki Würselen kentindeki bir hastanede 10 kişiyi öldürmekten yargılanan hasta bakıcı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Aachen Eyalet Mahkemesinde 44 yaşındaki hasta bakıcının 10 cinayet ve 27 kez cinayete teşebbüsten yargılandığı davada karar verildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, mahkeme, hasta bakıcının Aralık 2023'ten Mayıs 2024'e kadar palyatif bakım ünitesindeki ağır hastalara ölümcül dozda sakinleştirici ve ağrı kesici enjekte ettiğini belirleyerek sanığa 10 cinayet ve 27 kez cinayete teşebbüsten müebbet hapis cezası verdi.

İddianamede, hasta bakıcının gece vardiyasında mümkün olduğunca az iş yapmak için hastalara sakinleştirici verdiği belirtilmişti.

Hasta bakıcı ise dava sürecinde hakkındaki suçlamaları reddederek, hastaların hayatlarını kısaltmak amacıyla ilaç vermediğini ileri sürmüştü.

Savunma avukatları, sanığın serbest bırakılmasını isterken, savcılık müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti.

Aachen Savcılığı hasta bakıcının başka suçlar da işlemiş olabileceği ihtimali üzerine sanık hakkında bir dava daha açılabileceğini duyurdu. Bu bağlamda hasta bakıcının önceki meslek hayatındaki bir dizi başka şüpheli olayın incelendiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! İşte verilen ceza
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! İşte verilen ceza
DMM, "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" iddiasını yalanladı
DMM, "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret
Anne ve 5 yaşındaki oğlu kayboldu! Ekipler seferber oldu, en son görüldüğü yer...
Anne ve 5 yaşındaki oğlu kayboldu! Ekipler seferber oldu, en son görüldüğü yer...
Penta Teknoloji'den yılın 9 ayında 22,3 milyar lira konsolide ciro
Penta Teknoloji'den yılın 9 ayında 22,3 milyar lira konsolide ciro
Sivas'ta 424 bin ons altın tespit edildi
Sivas'ta 424 bin ons altın tespit edildi
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçının kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçının kamp kadrosu belli oldu
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi!
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi!
Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gazeteci sorduğu soru yüzünden işten çıkarıldı
Gazeteci sorduğu soru yüzünden işten çıkarıldı
Eski belde belediye başkanı gözaltına alındı
Eski belde belediye başkanı gözaltına alındı