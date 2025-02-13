AZ Alkmaar - Galatasaray / Canlı

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Galatasaray, play-off ilk maçında AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor.

Abone ol

Avrupa Ligi play-off maçında temsilcilerimizden Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oluyor.

AZ Alkmaar - Galatasaray

Karşılaşma saat 23.00'de oynanacak.

AZ Alkmaar - Galatasaray ilk 11'ler

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Clasie, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott

Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Cuesta, Jelert, Berkan Kutlu, Mertens, Gabriel Sara, Sallai, Barış Alper Yılmaz, Morata

AVRUPA KUPALARINDA 327. MAÇ

Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 327. mücadelesine çıkacak. 1956-57 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 326 maçta mücadele etti. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 122 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 448 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 492 gole engel olamadı.

'KUPA 2'DE 103. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 103. kez mücadele edecek. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 102 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 27 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 165 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 135 gol gördü.

SON 22 MAÇIN 19'UNDA GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 22 karşılaşmanın 19'unda yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 22 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 10'undan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 2 hafta önce bu sezon Ajax'a 2-1 yenildi.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı 11. sınavını verecek. Sarı-kırmızılılar ile Hollanda temsilcileri arasında bugüne kadar 10 maç yapıldı. Söz konusu müsabakaların 2'sini kazanabilen "Cimbom", 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 20 gol gördü.

HOLLANDA DEPLASMANINDA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 6 maçta galip gelemedi. Bu sezona kadar dış sahada PSV ile 4 kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmaların tamamını kaybetti. Galatasaray, bu sezon ise önce AZ Alkmaar, ardından da Ajax ile deplasmanda mücadele etti. Lig aşamasında karşılaştığı AZ Alkmaar maçından 1-1 beraberlikle dönen Galatasaray, son olarak 2 hafta önce Ajax'a 2-1 yenildi.

AZ ALKMAAR İLE İKİNCİ RANDEVU

Galatasaray ile AZ Alkmaar, resmi müsabakalarda ikinci kez karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile ilk kez bu sezon eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonundaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Yarınki karşılaşma iki takım arasındaki ikinci maç olacak.