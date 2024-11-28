AZ Alkmaar - Galatasaray / Canlı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Turnuvanın namağlup takımlarından temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi sarı kırmızılı ekip 10 puanla 3. sırada bulunurken, AZ Alkmaar 17. sırada ve 6 puana sahip.

AZ Alkmaar 1 - 1 Galatasaray

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

45'İlk yarının sonuna 3 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

44'GOL! Galatasaray, Osimhen'in golüyle maçta beraberliği yakaladı. Sağ kanattan uzak direğe yapılan ortaya iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda savunmadan seken top ağlara gitti. Hakem VAR kararı sonrası orta noktayı gösterdi.

34'Galatasaray'da maçın bu bölümünde Barış Alper sol kanatta, Yunus Akgün sağ kanatta.

30'Galatasaray bu bölümde etkili. Sol kanatta Barış Alper, topla ceza sahasına girdikten sonra ortasını içeri yerden kesti. Savunmada Penetra kayarak kritik bir müdahalede bulundu.

27'KAÇTI! Mertens'in etkili ortasında kaleci Zoet topu yumrukladı ancak bu meşin yuvarlak kaleye yöneldi. Osimhen topu gol yapmak için yükseldiği anda kaleci Zoet meşin yuvarlağı kale çizgisinde kontrol etti.

Korner

14'KAÇTI! Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortaya Victor Osimhen kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

9'MUSLERA! Az Alkmaar, ikinci gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topta Van Bommel, soldan ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi. Dönen topu kale sahasında Lahdo, tamamlamak istedi ancak Muslera'nın suratına çarpan top dışarı gitti. Korner.

4'Dries Mertens orta alanda Lucas Torreira ile verkaç yapmak istedi ancak Torreira'nın pası direkt dışarı gitti.

2'GOL! Az Alkmaar, Mijnans'ın golüyle maçta öne geçti. Sağ kanattan gelişen hızlı hücumda AZ Alkmaar'da Lahdo'nun şutunu Muslera kurtardı. Seken topa savunmadan önce hamle yapan Mijnans, takımını öne geçiren golü attı.

1'Karşılaşma başladı.

AZ Alkmaar - Galatasaray ilk 11'ler:

AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie, Mijnans, Burmeester, Lahdo, van Bommel, Parrott

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen

Avrupa'da 323. maç

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bu akşam deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 323. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 322 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu, 85 mücadeleyi beraberlikle tamamladı.

Avrupa mücadelelerinde rakip fileleri 441 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 484 gole engel olamadı.

Galatasaray yoluna namağlup devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, "Kupa 2"de çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, 5. haftaya 10 puanla averajla 3. sırada girdi.

AZ Alkmaar ise UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanla 17. sırada bulunuyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Hollanda temsilcisi, organizasyonda 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Yunus Akgün 4 maçta da gol attı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada da gol attı.

Kanattaki performansıyla dikkati çeken milli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iki kez fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde de PAOK, RFS, Elfsborg ve Tottenham'a birer gol kaydeden Yunus, bu sezon toplamda 6 gole ulaştı.

Galatasaray 14 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet görmedi.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında 4 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçı oynadı. "Cimbom", söz konusu müsabakaların 2'sinde berabere kaldı ve 12'sini kazandı.

Galatasaray'da 4 isim eksik

Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Senegalli Ismail Jakobs, milli oyuncu Kaan Ayhan ve Macar Roland Sallai bu akşamki müsabakada forma giyemeyecek.

Kaan Ayhan, Mauro Icardi ve Ismail Jakobs, yaşadığı sakatlık sebebiyle bu akşamki müsabakada oynayamayacak.

UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Roland Sallai ise listeye kayıt ettirilmediği için AZ Alkmaar maçı kadrosunda olmayacak.