AZ Alkmaar - Fenerbahçe / Canlı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 4. hafta mücadelesinde Hollanda'nın güçlü ekiplerinden AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Turnuvanın ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ile 5 puan toplayan sarı lacivertliler, 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3 puanı bulunan AZ Alkmaar deplasmanına konuk oluyor.

AZ Alkmaar 0 - 0 Fenerbahçe

20'Sağ kanattan Osayi Samuel'in açtığı ortaya Dzeko, kafayı vurdu. Kaleci Owusu, topu kornere çeldi.

18'AZ Alkmaar'da sol kanattan içeri çevrilen topa Addai dokunamadı. Hakem pozisyonun öncesinde faul olduğuna hükmetti.

12'Fenerbahçe, oyunun bu bölümünde sağ kanadı Osayi-Samuel ile etkili kullanmaya çalışıyor.

8'Ceza sahası yayı üstünde topla buluşan Kwakman, çok kötü bir şutla topu auta gönderdi.

5'Karşılaşmanın ilk 5 dakikasında Fenerbahçe, topa daha fazla sahip olan taraf.

1'Karşılaşmaya Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlandı.

AZ Alkmaar - Fenerbahçe ilk 11'ler

Az Alkmaar: Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Mert, İsmail, Amrabat, Tadic, Fred, Maximin, Dzeko

Sarı-lacivertliler 5 puan topladı

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14. sırada bulunuyor.

Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2'lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.

Jose Mourinho kulübede olmayacak

Manchester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak.

Sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor.

Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

Sol bekte Mert Müldür

Jayden Oosterwolde'nin sakat, Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle Manchester United karşısında sol bekte oynayan Mert Müldür'ün yarınki karşılaşmada da aynı bölgede görev yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, UEFA kadrosunda yer almıyor.

İki takım 3 kez karşılaştı

İki takım 2006-07 sezonunda o dönemki ismiyle UEFA Kupası 3. turunda mücadele etti. İstanbul'daki karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Hollanda'daki 90 dakika da 2-2 tamamladı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlamayı başaran taraf oldu.

Hazırlık maçlarında da iki takım 2 kez rakip oldu.

Hollanda ekibi, 2010'daki hazırlık maçını 2-0 kazanırken Fenerbahçe de 2019'da 3-2 galip geldi.