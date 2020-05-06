Ayva tatlısı nasıl yapılır iftar sofralarında müthiş lezzet!
Birkaç malzeme ile evde ayva tatlısı yapabilirsiniz. Ayva tatlısı nasıl yapılır? Ayva tatlısı malzemeleri nelerdir? İşte malzeme listesi ve yapılışı...
Malzemeler
4 adet büyük boy ayva
16 yemek kaşığı toz şeker
5 su bardağı su
1 adet çubuk tarçın
3 adet karanfil
Servisi için:
100 gram kaymak
4 yemek kaşığı toz antep fıstığı
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Bol suda yıkadığınız ayvaların kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin. Ayva çekirdeklerini daha sonra kullanmak üzere bir kenara ayırın.
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Geniş tabanlı bir tencereye tek sıra halinde dizdiğiniz her bir ayvanın üzerine tepeleme 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin.
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Tencereye ayvaların üzerini çok az örtecek şekilde yaklaşık 5 su bardağı su ekleyin.
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