Ayten öğretmenin orman yangını sonrası hayvan hassasiyeti iyilik hareketine dönüştü

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangın sonrası öğretmen Ayten Aktepe'nin hayvan hassasiyeti iyilik hareketine dönüştü. Beraberindekilerle yaralı hayvanların tedavisini yaptıran Ayten Aktepe, "Yabani hayvanlar konusunda uzman kişilere ve ormancılara sorarak gösterdikleri bölgelere hayvanlar için yiyecek bırakıyoruz. Bakanlık temsilcileri de bu süreçte bize çok destek oldu. Alanlar yeşerene kadar gönüllülerle çalışmalara devam edeceğiz" dedi.