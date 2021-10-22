Ayten öğretmenin orman yangını sonrası hayvan hassasiyeti iyilik hareketine dönüştü
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını sonrası beraberindekilerle yanan alanlarda yaralı bulduğu hayvanların tedavisini yaptıran öğretmen Ayten Aktepe, yaban hayvanları için de bölgeye yiyecek bırakıyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangın sonrası öğretmen Ayten Aktepe'nin hayvan hassasiyeti iyilik hareketine dönüştü. Beraberindekilerle yaralı hayvanların tedavisini yaptıran Ayten Aktepe, "Yabani hayvanlar konusunda uzman kişilere ve ormancılara sorarak gösterdikleri bölgelere hayvanlar için yiyecek bırakıyoruz. Bakanlık temsilcileri de bu süreçte bize çok destek oldu. Alanlar yeşerene kadar gönüllülerle çalışmalara devam edeceğiz" dedi.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki özel okulda görev yapan 35 yaşındaki Aktepe, 31 Ağustos'ta Fethiye'de çıkan orman yangınını haber aldıktan sonra bölgeye gitti. Tek başına yanan alanlarda yaralı hayvan arayışına giren Aktepe'ye bir süre sonra birçok kişi destek verdi.
Yaklaşık 160 kişiden oluşan gönüllü ekiple çalışmalarına yön veren Aktepe, Fethiye ile Seydikemer ilçelerinde çok sayıda yaralı kaplumbağa, domuz, yılan, Arap tavşanını belediyelerin destekleriyle tedavi ettirdi.
Yangınların sönmesinin ardından Aktepe ve ekibi, bölgedeki yaban hayvanlarına yiyecek desteği sağlamaya karar verdi. Aktepe'ye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediye yetkilileri mama ve saman desteği sağladı. Pazarlardan toplanan yeşillikler ve mamalar, yanan alanlara bırakılıyor.