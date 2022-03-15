Ayten öğretmeni 5.5 milyonunu çarptı! Dernek yöneticisini 20 milyon, belediye çalışanlarını 500 bin tokatlamış
ANKARA'da kendisini müteahhit ve gazi olarak tanıtıp, nişan yaptığı Ayten Kahraman'ı 5.5 milyon lir dolandıran Adem Dolapçı'nın çevirmediği dolap kalmamış! Gaziler derneği başkan yardımcısını da 20 milyon lira dolandıran Dolapçı, belediyenin şoförünü de 'hobi bahçesi yapıyorum' diye 500 bin lira çarpmış.
Ankara'da kendisini müteahhit ve gazi olarak tanıtıp, öğretmen Ayten Kahraman'ı (47) 5.5 milyon lira dolandıran Adem Dolapçı'nın (47) yeni mağdurları ortaya çıktı. Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Ankara Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Uludoğan (50), Dolapçı'nın kendisini 20 milyon lira dolandırdığını, belediyede şoför olarak çalışan Birol Horuzcu ise "Hobi bahçesi yapacağım" diyerek 500 bin lira dolandırıldığını anlattı.
"Hayatımı mahvetti'
Adem Dolapçı mağdurlarından biri olan Mustafa Uludoğan yaşadıklarını şöyle anlattı: "Adem Dolapçı beni çiftlik yapacağını söyleyerek 20 milyon lira dolandırdı. Adem Dolapçı insanların iyi niyetini kullanıyor. Bu insan 76 yaşındaki annem Neksüde Uludoğan'ın üzerine senet yaptı. Annemi, beni ve kızımı dolandırdı. Kızımın adına çiftlik kurmak istiyordum. Kendisini iyi bir müteahhit olarak tanıttı. Bitirdiği işlerden bahsetti."
"Çiftliği Ankara Ayaş'ta yapacaktı. Çiftliğe başladı. Kendisine 6 sene önce o zaman 1 milyon euro değerinde, TL karşılığı 16 milyon lira olan açık senet verdim. İşi yarım bırakınca 'imza atıp ayrılsın' diye senedi verdim. Kırsal Kalkınma Programı'na göre sözleşme hangi müteahhitle yapılırsa o müteahhidin bitirmesi gerekiyor. Başka müteahhide işin verilme şansı olmuyor."
"İşten çekilsin diye 1 milyon euro değerinde teminat senedi verdim. Ancak hayatımı mahvetti. Senedimi de geri vermedi. Ayrıca Adem Dolapçı'nın ABC isimli firmasına önce 970 bin lira, sonra da 3 milyon 500 bin lira havale yaptım. Bütün malzemeleri aldığı firmalara, çalıştırdığı ustalara ileri tarihli çekler vermiş. Ödeme yapmamış."