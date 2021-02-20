Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Maçı (CANLI YAYIN)

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray Süper Lig'in 26'ncı haftasında kozlarını paylaşıyor. Liderliği elinde tutan Aslan, zorlu Alanya deplasmanını yara almadan geçmek istiyor. Alanyaspor ise Aslan'a karşı iyi oyunuyla biliniyor. Sarı-Kırmızılıları Türkiye Kupası'nda saf dışı eden Antalya ekibi, bu sezon Galatasaray'a deplasmanda yenilgi yaşatan tek takım. Mücadelenin canlı skor takibi ve tüm detayları İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Zirveyi derinden ilgilendiren mücadele beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanacak.
Ligde geride kalan 25 haftalık bölümde 24 maça çıkan Sarı-Kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenildi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde averajla lider girdi.
Turuncu-yeşilli takım ise 24 müsabakada 12 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgiyle 42 puan topladı. Alanya temsilcisi, 26. hafta öncesinde 5. sırada yer buldu. Öte yandan geçen haftayı bay geçen Alanyaspor 90 dakikaya zinde çıkıyor.
ALANYASPOR- GALATASARAY: 0-0 (CANLI SKOR)
Maç başlar başlamaz sizlerle olacağız.
İlk 11'ler:
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer, Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Mostafa