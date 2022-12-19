Aysun Yıldırım için 'düştü' denildi ama tırnaklarından erkek DNA'sı çıktı!
İSTANBUL Sefaköy’de bir gümrük müşavirliğinde ihracat - ithalat sorumlusu olarak çalışan Aysun Yıldırım (26), 27 Şubat 2018’de iş yerinin üçüncü katından düşerek öldü. Ancak Yıldırım'ın tırnaklarının içinden bir erkeğe ait DNA çıktı. İntihar değil, cinayet şüphesi büyüdü...
İstanbul Sefaköy’de 17 metre yüksekten düşen Yıldırım’ın yaşamını yitirmesi kayıtlara önce ‘şüpheli ölüm’ diye geçti. Ancak savcılık soruşturmasında ‘intihar’ denildi ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kızlarının intihar etmediğini öne süren aile, karara itiraz etti. Ama savcılık, intiharın netleştiği gerekçesiyle, 25 Eylül 2018’de takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.
Dosyadaki eksiklikleri dile getiren ailenin avukatı Rukiye Leyla Süren’in itirazıyla takipsizlik kararı kaldırıldı. Soruşturmanın tekrar açılmasıyla savcılık, Aysun’un cep telefonuna ilişkin HTS kayıtlarını istedi.
Ayrıca DNA incelemesinde Aysun’un tırnaklarında erkek DNA’sı bulundu. DNA’nın Aysun’un işvereni O.T. ile uyumlu olduğu saptanınca O.T. “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.
Aralık 2019’da tutuklanan O.T. Mayıs 2020’de pandemi gerekçesiyle adli kontrol şartıyla bırakıldı. O.T.’nin avukatları, söz konusu DNA’nın, Aysun’un ölümünden 3 gün öncesine ait olduğunu öne sürdü.