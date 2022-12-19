Aysun Yıldırım için 'düştü' denildi ama tırnaklarından erkek DNA'sı çıktı!

İstanbul Sefaköy’de 17 metre yüksekten düşen Yıldırım’ın yaşamını yitirmesi kayıtlara önce ‘şüpheli ölüm’ diye geçti. Ancak savcılık soruşturmasında ‘intihar’ denildi ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kızlarının intihar etmediğini öne süren aile, karara itiraz etti. Ama savcılık, intiharın netleştiği gerekçesiyle, 25 Eylül 2018’de takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.