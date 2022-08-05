Aysun Kayacı yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti

Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra oyunculuk kariyeriyle ününe ün katan, güzelliği ile adından söz ettiren Aysun Kayacı eşi Efe Kapanacı ile evlendikten sonra Londra'ya yerleşmiş, gözlerden uzak bir yaşam sürmüştü. 10 yıl sonra Bodrum'da objektiflere takılan Kayacı'nın son hali ise şoke etti...