Aysun Kayacı yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti
Mankenliğin yanı sıra oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Aysun Kayacı 2008 yılında "Çoban" gafıyla hafızalara kazınmıştı. Efe Kapanacı ile evlendikten sonra Londra'ya yerleşen Kayacı bir süredir gözükmüyordu. Bodrum'da 10 yıl sonra kızıyla objektiflere yakalanan Kayacı'nın son hali yok artık dedirtti. Kayacı'nın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı...
Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra oyunculuk kariyeriyle ününe ün katan, güzelliği ile adından söz ettiren Aysun Kayacı eşi Efe Kapanacı ile evlendikten sonra Londra'ya yerleşmiş, gözlerden uzak bir yaşam sürmüştü. 10 yıl sonra Bodrum'da objektiflere takılan Kayacı'nın son hali ise şoke etti...
Bir dönem podyumların gözde ismi olan ve 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen Aysun Kayacı, yıllar sonra görüntülendi
Efe Kapancı ile evlendikten sonra Londra'ya yerleşen ve gözlerden uzak bir yaşamı olan Aysun Kayacı, yıllar sonra objektiflere takıldı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu, Bodrum'da kızıyla birlikte görüntülendi.