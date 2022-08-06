Aysun Kayacı yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra oyunculuk kariyeriyle ününe ün katan, güzelliği ile adından söz ettiren Aysun Kayacı eşi Efe Kapanacı ile evlendikten sonra Londra'ya yerleşmiş, gözlerden uzak bir yaşam sürmüştü. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu, Bodrum'da kızıyla birlikte görüntülendi. Kayacı'yı görenler tanımakta güçlük çekti...