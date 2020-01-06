Ayşenur Balcı'nın son hali şaşırttı Bu Tarz Benim'de yarıştı +18 videoları olay oldu

Eskilerin sansasyon kraliçesi Ayşenur Balcı, yaptığı kötü şeylerden pişman olduğunu dile getirerek yeni bir ilişkiye başladığını ve artık bambaşka biri olduğunu açıklamıştı. Şimdi o ilişkisi devam ediyor mu bilinmez ama Balcı, şimdilerde yeni tarzıyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.