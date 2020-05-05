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Ayşenur Arslan baltayı taşa vurdu

Halk TV'de kısa çalışma ödeneğinin kısıtlı sayıda kişiye ödendiğini ileri süren Ayşenur Arslan, konuğu Miyase İlknur tarafından yalanlandı.

Halk TV'de kısa çalışma ödeneğinin kısıtlı sayıda kişiye ödendiğini ileri süren Ayşenur Arslan, ödemelerin de gerçekleşmediğini iddia etti.

Programın konuğu Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Miyase İlknur ise Arslan'ı kendi programında yalanladı.

İlknur, Cumhuriyet Gazetesi olarak kısa çalışma ödeneğine başvurduklarını ve ödemelerin ise gerçekleştiğini söyledi.

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