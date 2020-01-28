Ayşegül Çınar'ın sevgilisi dehşeti yaşattı zor kurtuldu Yasak Elma'da oynuyordu

FOX TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma'da Lila karakterine hayat veren Ayşegül Çınar, geçen hafta cuma akşamı sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile Etiler’de bir lokantaya gitti. Çift, bir süre sonra tartışmaya başlayınca ise Çınar, sevgilisi tarafından tehdit edildi.