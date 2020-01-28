Ayşegül Çınar'ın sevgilisi dehşeti yaşattı zor kurtuldu Yasak Elma'da oynuyordu
Yasak Elma dizisinde rol alan Ayşegül Çınar, sevgili dehşeti yaşadı. Etiler'de bir lokantada canını zor kurtardı.
FOX TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma'da Lila karakterine hayat veren Ayşegül Çınar, geçen hafta cuma akşamı sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile Etiler’de bir lokantaya gitti. Çift, bir süre sonra tartışmaya başlayınca ise Çınar, sevgilisi tarafından tehdit edildi.
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Posta'nın haberine göre, tartışma alevlenince Furkan Çalıkoğlu, Ayşegül Çınar'ın üzerine önce içkisini fırlattı ardından tehditler savurmaya başladı. Oyuncu, tuvalete gitme bahanesiyle masadan kalktı.
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Gizlice diğer müşterilerle konuşup "Erkek arkadaşım beni öldürecek lütfen polis çağırın" dedi. Furkan Çalıkoğlu bunun üzerine mekandan kaçtı.
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Çevredekiler Ayşegül Çınar’ı sakinleştirip 155’i aradı. Taraflardan konuyla ilgili bir açıklama ise gelmedi.
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