Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesi pahalıya patladı! 'Boğazını keseceğim' deyip...
KARAKÖY'de otelin restoranında güvenlik görevlilerine direnen daha sonra da olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Furkan Çalıkoğlu ile Yasak Elma dizisiyle tanınan oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar'ın davasında mahkemede görüldü.
İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu katılırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ayşegül Çınar ise duruşmaya katılmadı.
Restoranda aşçı olarak çalışan şikayetçi Nebi Can Bozyiğit, sanık Furkan Çalıkoğlu'nun olay çıkardığını, kimlerle kavga ettiğini bilmediğini anlattı.
Bozyiğit, Furkan'ın birilerini sorduğunu, daha sonra yanağına tokat attığını belirtti.
Sanığın arkasından iki bıçakla koştuğunu da söyleyen Bozyiğit, "Kaçarak servis asansörüne bindim. Sanık Furkan da asansöre bindi. Beni kolumdan bıçakladı." dedi.